Коронавирус

17 минут назад

Спасатели освободили трехлетнего мальчика, который засунул палец в сливное отверстие

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#спасатели
Спасатели освободили трехлетнего мальчика, который засунул палец в сливное отверстие

Из «плена» сливного отверстия освободили сегодня трёхлетнего малыша городские спасатели. В квартире одного из новых микрорайонов Липецка любознательный ребёнок засунул палец в металлический слив. 

Ребенка освобождали при помощи слесарного инструмента. Действовали спасатели очень аккуратно, чтобы не поранить малыша. В результате медицинская помощь ему не понадобилась. 

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- Подобные происшествия со сливным отверстием прежде фиксировались лишь с участием домашних животных. В прошлом году спасатели вытаскивали застрявшие, видимо, при купании в ванне лапы: в одном случае кошки, в другом – собаки, - сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

С начала года в городском управлении по делам ГО и ЧС взрослым липчанам четырежды помогали избавиться от колец и один раз – от наручников.
276
#спасатели

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