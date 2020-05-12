Спасатели освободили трехлетнего мальчика, который засунул палец в сливное отверстие

Из «плена» сливного отверстия освободили сегодня трёхлетнего малыша городские спасатели. В квартире одного из новых микрорайонов Липецка любознательный ребёнок засунул палец в металлический слив.

Ребенка освобождали при помощи слесарного инструмента. Действовали спасатели очень аккуратно, чтобы не поранить малыша. В результате медицинская помощь ему не понадобилась.- Подобные происшествия со сливным отверстием прежде фиксировались лишь с участием домашних животных. В прошлом году спасатели вытаскивали застрявшие, видимо, при купании в ванне лапы: в одном случае кошки, в другом – собаки, - сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.С начала года в городском управлении по делам ГО и ЧС взрослым липчанам четырежды помогали избавиться от колец и один раз – от наручников.