Контрафактная игрушка дорого обошлась липецкому магазину

Владельцы образа подали на хозяина торговой точки в суд.

Арбитражный суд Липецкой области принял решение взыскать с владельца магазина детских товаров, расположенного на проспекте Победы в Липецке, компенсацию из-за нарушения авторских прав. Причиной для обращения в суд стала торговля детскими игрушками.



Весной 2019 года представители британской компании Entertainment One UK Limited, правообладателя художественного изображения серии «Свинка Пеппа», выяснили, что в Липецке была продана мягкая игрушка "Поросёнок Джордж» с признаками контрафактности.



- Игрушку, права на которую принадлежат британцам, в Липецке продавали без разрешения компании. Ее стоимость составила 250 рублей, - рассказали GOROD48 в пресс-службе Арбитражного суда Липецкой области.



Представители правообладателя обратились в суд за защитой своих интересов, так как липецкий магазин не был связан контрактными обязательствами по реализации их товаров.



Арбитражный суд Липецкой области взыскал с предпринимателя 10 000 рублей как компенсацию за нарушение исключительных прав на художественное изображение, еще 10 000 рублей за незаконное использование товарного знака, а также судебные издержки.