Общество

сегодня, 14:01

Контрафактная игрушка дорого обошлась липецкому магазину

8 1423
#контрафакт #игрушка
Контрафактная игрушка дорого обошлась липецкому магазину

Владельцы образа подали на хозяина торговой точки в суд.

Арбитражный суд Липецкой области принял решение взыскать с владельца магазина детских товаров, расположенного на проспекте Победы в Липецке, компенсацию из-за нарушения авторских прав. Причиной для обращения в суд стала торговля детскими игрушками.

Весной 2019 года представители британской компании Entertainment One UK Limited, правообладателя художественного изображения серии «Свинка Пеппа», выяснили, что в Липецке была продана мягкая игрушка "Поросёнок Джордж» с признаками контрафактности.

- Игрушку, права на которую принадлежат британцам, в Липецке продавали без разрешения компании. Ее стоимость составила 250 рублей, - рассказали GOROD48 в пресс-службе Арбитражного суда Липецкой области.

Представители правообладателя обратились в суд за защитой своих интересов, так как липецкий магазин не был связан контрактными обязательствами по реализации их товаров.

Арбитражный суд Липецкой области взыскал с предпринимателя 10 000 рублей как компенсацию за нарушение исключительных прав на художественное изображение, еще 10 000 рублей за незаконное использование товарного знака, а также судебные издержки.
8 1423
#контрафакт #игрушка

Комментарии (8)

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да нет

сегодня, 14:28
Липчанин, почему же гнобят? Англо-саксы здесь не причем совсем, предприниматель нарушил авторское право. Должен по закону ответить вот и все. Никакой политики, только бизнес.
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Вася

сегодня, 14:23
Там на проспекте Победы есть еще магазин «Зебра-шоурум» там один контрафакт. Вот бы куда необходимо заглянуть.
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Вася

сегодня, 14:22
Там на проспекте Победы есть еще магазин «Зебра-шоурум» там один контрафакт. Вот бы куда необходимо заглянуть.
ответить

Вася

сегодня, 14:22
Там на проспекте Победы есть еще магазин «Зебра-шоурум» там один контрафакт. Вот бы куда необходимо заглянуть.
ответить

Перри Мейсон

сегодня, 14:20
Ну вот, все как в "цивилизованных странах")))
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Липчанин

сегодня, 14:15
гнильё. гнобят людей в интересах британо-саксов.
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Свинка

сегодня, 14:15
Чел, или на алиэкспресс пускай зайдут
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Чел

сегодня, 14:12
Пусть представители британской фирмы,да и не только,заедут на рынок Садовод в Москве.Там им по суду присудят за авторские права триллионы долларов
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