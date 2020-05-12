Происшествия

52 минуты назад

37-летняя женщина погибла в перевернувшемся автомобиле

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#авария #ДТП
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37-летняя женщина погибла в перевернувшемся автомобиле

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области семь человек получили травмы, один человек погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 9 мая в Тербунском районе на трассе Хлевное – Тербуны 34-летний водитель автомобиля «Джели» не справился с управлением и машина перевернулась. В аварии погибла 37-летняя пассажирка автомобиля, водитель и второй пассажир - 5-летний мальчик, доставлены в больницу.

10 мая в Липецке на улице Ударников 45-летний водитель эвакуатора  сбил 34-летнего мужчину. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, госпитализация ему не понадобилась.

11 мая в Липецке на улице Варшавской 80-летний водитель «ВАЗ-2105» допустил наезд на 10-летнего велосипедиста. Мальчик получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

В селе Замартынье Добровского района 28-летний водитель «Рено» не справился с управлением и машина перевернулась. В аварии пострадал сам водитель и два его пассажира 15-ти и 17-ти лет. С травмами их доставили в больницу. 

За трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 5572 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 54 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 102.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 4800 случаев превышения скорости.

Так же зафиксированы 47 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП
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На дорогах

20 минут назад
гибнет больше людей ,чем от коронавируса .
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