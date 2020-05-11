«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 12 мая

Сегодня заканчиваются общероссийские нерабочие дни, и это последний выпуск «программы передач». Надеемся, мы кому-нибудь, да и помогли, не только скоротать время, но и полюбить, например, оперу или виртуальные экскурсии. Кстати, 12 мая, если вы все же останетесь дома, можно прогуляться по Греции, освежить знания по физике, посмотреть вечером в Метрополитан Опера на страдания юного Вертера. В сети, как всегда, все самое интересное.

Роман Иоганна Вольфганга Гёте «Страдания юного Вертера» был впервые опубликован в 1774 году и сразу стал бестселлером. История юного поэта, покончившего с собой из-за несчастной любви, принесла славу молодому Гёте, пленила умы современников и вызвала волну самоубийств по всей Европе, сформировав в культуре и психиатрии понятие «эффекта Вертера». Сам же Вертер в одночасье превратился в культового героя, воплощение наступающего романтизма в его сентиментальной ипостаси, и остается таковым по сей день. Но на оперную сцену Вертер впервые шагнул лишь в конце XIX века, когда по роману Гёте написал оперу «Вертер» Жюль Массне. Сейчас эта опера стала частым гостем на сцене. The Metropolitan Opera представляет одну из постановок – спектакль можно увидеть 12 мая с 02:20 до 01:30 13 мая.

Пушкинский музей в 14:00 подготовил лекцию о венецианских виллах эпохи Возрождения – «Один день из загородной жизни венецианского нобиля». Вы узнаете, какие аграрные новшества появились на северо-востоке Апеннинского полуострова в XVI в. благодаря усилиям местных землевладельцев, чем занимались владельцы вилл в свободное от хозяйских забот время, а также чем сельское меню знатных обитателей Террафермы отличалось от их городского рациона.

Петербургский театр юного зрителя имени Брянцева в 15:00 приглашает посмотреть на приключения знакомого, наверное, всем школьникам, озорного мальчишки – «Том Сойер» по книге Марка Твена.

Прогуляться по Стокгольму можно во время виртуальной прогулки в 16:00 на платформе JoinPro. Здесь вы сможете затеряться в средневековых переулках Старого города и почувствовать пульс современного скандинавского мегаполиса. Вы узнаете, что Стокгольм раскинулся на 14 островах, которые соединяют 59 мостов, а старейшее сооружение этого города относится к 1270 году, увидите Королевский дворец - самый большой действующий дворец Европы.

Свердловская филармония в 16:30 покажет моноспектакль «Шопен. Картины жизни». В сюжете моноспектакля – Париж и европейская слава, ностальгия по родной Польше и один из самых страстных любовных романов XIX века. Главный герой – Фредерик Шопен в расцвете молодости и таланта.

Москонцерт в 17:00 продолжает показ фильма «Весь Жванецкий». Во второй серии – новая порция миниатюр писателя-сатирика.

Физика – это не скучно. В этом поможет убедиться курс для школьников 10-14 лет «Кружок по физике для инопланетян». Представьте, что внеземная цивилизация прибыла на Землю, чтобы узнать, как устроена наша планета. Физика позволит сразу объяснить сложные законы природы на наглядных примерах. Для этого не понадобятся громоздкие технические приспособления: достаточно будет вместе наблюдать окружающий мир и делать выводы. Приоткрыть тайны масштабных природных явлений может любая подручная вещь или незначительное происшествие из повседневной жизни. Попробуйте и вы своими руками нащупать законы, по которым работает ваш организм и мир вокруг вас. Доступ к занятиям бесплатный, для того, чтобы получить задания к урокам, потребуется регистрация.

Пермский «Театр-театр» покажет в 17:00 спектакль «Дом Бернарды Альбы», знаменитую пьесу испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорки. Вот уже почти 80 лет она не сходит со сцены и киноэкранов. События разворачиваются в маленьком селении, в доме Бернарды Альбы, где кроме хозяйки живут пять ее дочерей и сумасшедшая старуха-мать. Похоронив мужа, Бернарда объявила восьмилетний траур: теперь в её дом нет доступа ни мужчинам, ни ветру. Мать готова на все, чтобы защитить честь дочерей. Обреченные провести свои лучшие годы взаперти, сестры рвутся на волю. Неужели из дома Бернарды только два выхода – безумие и смерть? И что окажется важнее – общественная мораль, порядок или зов сердца?

Театр имени Пушкина в 18:00 откроет доступ к архивному спектаклю «Эстроген» Йо Стромгрена. Может ли мужчина в самом деле удовлетворить потребности женщины? Женщины могут твердить о том, как они довольны и счастливы, но что у них на душе на самом деле? Чего им не хватает? На протяжении 5 актов и 5 разных эпох мы следим за 5 женщинами и 1 мужчиной. К сожалению, мужчина умирает в каждом акте. Зато женщины получают то, что хотят. «Эстроген» не стремится ни раскрыть новые факты о трудностях существования двух полов, ни поделиться глубокими ответами по вопросам их взаимоотношений. Этот спектакль - сатирическое изучение роли мужчины и ожиданий женщины с разных точек зрения. Возможно, зрители обнаружат в нем свою правду, например, то, что мир не так уж современен, как мы думаем. И что история не так уж и изменилась.

Ибероамериканский культурный центр при поддержке посольства республики Парагвай начинает цикл лекций, посвященных истории, традициям и литературе Парагвая и Латинской Америки. В 19:00 в российской библиотеке иностранной литературы начнется встреча «Парагвай – сердце Южной Америки». История и необычная языковая ситуация, удивительная культура и уникальные традиции страны, расположенной в самом центре южноамериканского континента – об этом можно узнать во время онлайн-лекции.

Театр сатиры в 19:00 покажет спектакль «Хомо эректус». Бизнесмен Кошельков устраивает свинг-вечеринку, чтобы заняться групповым сексом. Но в самый разгар событий в пентхауз врывается подпольщик Вася, принявший объявление о вечеринке за призыв провести пролетарскую маевку.

Александринский театр и Новая сцена в 19:00 начинают трансляцию спектакля «Человек=Человек», премьера которого состоялась в 2008 году. Это оригинальная сценическая версия пьесы Бертольта Брехта Mann ist Mann (1926), в русском переводе более известной под названием «Что тот солдат, что этот». Острая театральность пьесы Брехта, использующего цирковые трюки и приемы политического кабаре, нашла современное преломление в ярком, динамичном спектакле. Запись будет удалена сразу после показа.

Малый драматический театр в 19:00 проведет «открытый урок мастерской Льва Додина», который режиссер дал для студентов в 2007 году. Среди студентов мастерской – Елизавета Боярская, Данила Козловский, Павел Грязнов.

Короткий подкаст «Неизвестный Кошко» представит несколько историй из жизни российского криминалиста и сыщика царских времен, начальника Московской сыскной полиции Аркадия Кошко. Англичане называли его «русским Шерлоком Холмсом», да и сам он не страдал скромностью, говоря о себе как о «главном сыщике Российской Империи». Для этого у Кошко были все предпосылки – его наработки в организации сыскного дела впоследствии заимствовал Скотланд-Ярд.

Театр-студия «Небольшой драматический театр» в 19:00 представляет эксклюзивный показ единственного спектакля НДТ, который нельзя увидеть вживую. «Ивановъ» по мотивам пьес А.П. Чехова. Постановка Льва Эренбурга.

Московский «Театр Луны» Сергея Проханова в 19:00 покажет запись архивного спектакля «Прокурорская притча». Драматический детектив по роману Александра Звягинцева «Ярмарка безумия» был поставлен Сергеем Прохановым в 2010 году и шел на сцене театра семь лет. лавный герой Валентин Ледников, в прошлом следователь прокуратуры, и молодая телеведущая Анжелика Новикова пишут сценарий для документального фильма об истории некогда нашумевшего убийства. Их основная задача - исследовать психологию преступления и то, что предшествовало ему. Выясняется, что у каждого участника есть своя правда и свое оправдание.

В Греции Министерство туризма и Национальная туристическая организация при поддержке Google создали онлайн-платформу Greece from home (Греция из дома), которая позволяет посетить страну из любой точки мира. Сайт поможет виртуально выбраться из своего дома и побывать в одной из самых древних и интересных стран. На платформе уже собраны сведения о культуре, истории, жителях, традициях, музыке, спорте, кухне, искусстве и мифологии Греции. Также виртуальные путешественники смогут насладиться панорамными видами как больших городов, так и небольших греческих селений.

Российский рэпер ST в 19:00 приглашает на домашний Live. Вас ждёт часовая трансляция из квартиры рэпера. За это время ST обещает успеть не только исполнить песни по заявкам зрителей, но и почитать стихи, и ответить на вопросы слушателей, и обсудить вместе с аудиторией ремиксы от участников совместного конкурса ST и ВКонтакте.