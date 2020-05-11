Спорт

17 минут назад

Экс-вратарь «Липецка» перешёл в команду своего бывшего партнёра, который теперь - начальник

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#Хоккей #ВХЛ
Экс-вратарь «Липецка» перешёл в команду своего бывшего партнёра, который теперь - начальник

Юрий Петров отыграет сезон в «Дизеле» у Вадима Аверкина.

Знакомый липецким болельщикам вратарь Юрий Петров вернулся в Россию и опять будет выступать в Высшей хоккейной лиге – за пензенский «Дизель». Контракт с 32-летний голкипером рассчитал на один сезон.

Минувший чемпионат Петров отыграл в чемпионате Белоруссии, в котором провёл 37 игр, пропустив 76 шайб.

А до этого в своей карьере воспитанник столичного «Динамо» выступал за «Рязань», «Нефтяник» (Альметьевск), «Молот-Прикамье» (Пермь), «Сокол» (Красноярск). Оставил Петров свой след и в истории липецкого хоккея. Именно он вместе с Андреем Литвиновым делил место в воротах ХК «Липецк» в сезоне 2014/15 – последнем для липчан на приличном уровне. Тогда «Липецк» феерил в регулярном чемпионате, но в первом же раунде плей-офф уступил ангарскому «Ермаку» - 1-4. Петров с учётом плей-офф провёл 35 игр в форме нашей команды (18 побед), пропустил 82 шайбы.

Любопытно, что в Пензу вратаря позвал Вадим Аверкин – нападающий того самого состава «Липецка». 42-летний специалист недавно был назначен генеральным менеджером «Дизеля». Петров стал первым новичком, которого он позвал в пензенский клуб.

Фото vk.com со страницы Юрия Петрова. На снимке вратарь и бывший талисман липецкого хоккея шмель Жека.


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#Хоккей #ВХЛ

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Впёрли Мейсону

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Летун, не в одной команде не держится.
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