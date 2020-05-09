Общество

58 минут назад

Евгения Уваркина присоединилась к поздравительной фронтовой бригаде

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#День Победы #ветераны
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Мэр Липецка приехала во двор, где живет ветеран Великой Отечественной войны, и поздравила ее с Днём Победы.

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Сегодня утром к дому на улице 40 лет Октября приехала легендарная «полуторка» с артистами. Здесь живет ветеран Великой Отечественной войны 97-летняя Генриэтта Буева. Для нее, которая сегодня должна была традиционно смотреть парад на Красной площади в Москве, устроили персональный концерт.

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Генриэтта Буева ушла на фронт медсестрой полевого госпиталя сразу после окончания школы, в 17 лет. Прошагала половину Европу, отдала раненным бойцам 30 литров своей крови и вернулась на Родину в 1946 году. Ещё во время войны Генриэтта влюбилась в летчика из Липецка, так судьба привела женщину в наш город. Проработав на заводе «Свободный Сокол» 45 лет, Генриэтта Буева и сегодня продолжает активно участвовать в общественной жизни города. Она является наставником молодежи, в 2016 году была признана «Липчанкой года».

Несмотря на преклонный возраст, Генриэтта Буева принимала поздравления и смотрела концерт не с балкона, а у подъезда. Ветеран подпевала артистам и даже станцевала под «Катюшу». К поздравительной фронтовой бригаде, которая сегодня приехала к Генриэтте Буевой, присоединилась мэр Липецка Евгения Уваркина.

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- Вы спасали больных и раненых. Спасибо вам за этот подвиг, подвиг по имя жизни, - обратилась Евгения Уваркина к Генриэтте Буевой. – Спасибо всем ветеранам за мирное небо над головой. Нашему поколению выпала честь и счастье знать вас. Мы ответственны за то, чтобы передать память следующим поколениям, и мы обещаем, что будем это делать.

Генриэтта Буева в ответ на поздравления раскрыла рецепт своего долголетия. Он прост – делайте добрые дела.


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- Мне до слез приятно видеть все это. Я сейчас прочувствовала, как мы, молодые девчонки, от первого до последнего дня стремились делать добро, как мы были рады помогать бойцам. Дорогие мои! Я живу вами! Никого никогда не обижайте, делайте добро, отдавайте последнее, что у вас есть – и вы будете такие же крепкими, здоровыми, красивыми, счастливыми как я, - пожелала виновница торжества.

Сегодня фронтовые бригады приедут в три десятка липецких дворов. Таким образом липецкие артисты поздравляют ветеранов впервые. Каждая концертная программа для каждого ветерана рассчитана примерно на полчаса. В нее включены поздравления, а также исполнение песен «Катюша» и «День Победы».
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#День Победы #ветераны
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Комментарии (3)

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Гость

3 минуты назад
Показушники сука лучше ремонт ей сделали
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Я

16 минут назад
Молодец Генриетта Петровна! С днём победы Вас!
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гост

31 минуту назад
С Праздником вас, дорогие ветераны.
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