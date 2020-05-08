«Металлург» приглашает болельщиков сыграть в киберфутбол с игроками команды

Турнир будет посвящён Дню Победы, к участию допускаются все желающие.

Липецкий «Металлург» в дни самоизоляции организует турнир по компьютерному футболу с участием игроков команды и болельщиков.

Как сообщили GOROD48 в клубе, турнир «Metallurg On-line FIFA 2020 Cup», посвященный 75-летию Великой Победы, проёдёт 10 мая, начиная с 16.00. К участию допускаются все желающие, имеющие приставку PlayStation.

- Выступить могут все желающие, у кого есть соответствующая техника, подписка на игру FIFA-20 и любовь к футболу, в том числе – компьютерному. Выступление в киберсоревнованиях бесплатное Особой остроты соревнованиям добавит участие наравне со всеми в футбольных баталиях футболистов «Металлурга», - рассказали в клубе.

По нашей информации, сыграть с болельщиками готовы вратарь Михаил Алфимов, защитник Александр Кахидзе, хавбеки Вениамин Баязов, Ярослав Денисов и, возможно, кто-то ещё.

Участников турнира из числа любителей киберспорта набирают через официальную группу ФК «Металлург» в социальной сети «ВКонтакте». Общее количество участников – до 64 человек, игры будет проходить по олимпийской системе с выбыванием.

Клуб приготовил призы: чемпиону – мяч с автографами футболистов нашей команды, финалисту – майку «Металлурга», ещё трём участникам – сувенирную продукцию «Металлурга».

- Мы постарались, чтобы весной-2020 наши болельщики не остались бы без футбола, - рассказал и.о. генерального директора ФК «Металлург» Владимир Зеновкин, - Конечно, ситуация с мировой пандемией сильно сказывается на всём спорте, поэтому единственный выход – компьютерный футбол, в который можно играть и в режиме самоизоляции.

Добавим, что два года назад «Металлург» устраивал чемпионаты по компьютерному футболу в офлайн режиме: игроки «рубились» друг с другом в компьютерных клубах. Игра через Интернет проводится впервые, и вообще – официальные соревнования по киберфутболу через Сеть являются редкостью для Липецка.

Фото ps-sale.ru