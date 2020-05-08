Происшествия

27 минут назад

Задержанный за убийство 26-летнего парня рассказал, что добил жертву на берегу

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#убийство
Задержанный за убийство 26-летнего парня рассказал, что добил жертву на берегу

Задержанный по подозрению в убийстве 26-летнего Андрея Кондукторова 28-летний житель Данкова дал признательные показания. По его словам, он ударил парня топором по голове, а затем добил кирпичом на берегу реки Дон.

- Как пояснил задержанный, 9 апреля он выпивал с Андреем Кондукторовым в гаражах. Мужчины поссорились и во время конфликта задержанный ударил приятеля топором по голове. Находившегося без сознания Кондукторова он погрузил в багажник автомобиля и отвез на берег реки Дон. Здесь раненый пришел в сознание и 28-летний мужчина добил его кирпичом. Затем положил тело в мешок и сбросил в воду, - рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

В отношении 28-летнего мужчины Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Тело в мешке 7 мая в реке Дон у села Новоникольское Данковского района нашел местный житель. Личность погибшего установили по паспорту, который находился в кармане его одежды. Выяснилось, что найден пропавший без вести месяц назад житель Данкова Андрей Кондукторов. Утром 9 апреля 26-летний парень вышел из дома и назад не вернулся. 

7 мая по подозрению в убийстве Андрея сотрудники уголовного розыска задержали его 28-летнего знакомого.

Следствие по делу ведет СУ СК РФ по Липецкой области.


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#убийство

Комментарии (2)

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Гость

2 минуты назад
Да вроде на алкаша не похож. Жалко парня(((
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Азим

7 минут назад
Алкаши друг друга мочат
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