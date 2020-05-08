27 минут назад
Задержанный за убийство 26-летнего парня рассказал, что добил жертву на берегу
Задержанный по подозрению в убийстве 26-летнего Андрея Кондукторова 28-летний житель Данкова дал признательные показания. По его словам, он ударил парня топором по голове, а затем добил кирпичом на берегу реки Дон.
В отношении 28-летнего мужчины Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
Тело в мешке 7 мая в реке Дон у села Новоникольское Данковского района нашел местный житель. Личность погибшего установили по паспорту, который находился в кармане его одежды. Выяснилось, что найден пропавший без вести месяц назад житель Данкова Андрей Кондукторов. Утром 9 апреля 26-летний парень вышел из дома и назад не вернулся.
7 мая по подозрению в убийстве Андрея сотрудники уголовного розыска задержали его 28-летнего знакомого.
Следствие по делу ведет СУ СК РФ по Липецкой области.
Гость
Азим