Трамп призывает отозвать Пулитцеровские премии за статьи о сговоре с Россией

Президент США напомнил, что новости оказались фейками.

Президент США Дональд Трамп считает, что нужно отобрать Пулитцеровские премии у американских СМИ, получивших их за статьи о сговоре его штаба с Россией, которые в результате оказались ложными. Об этом американский лидер заявил журналистам в четверг в Белом доме, сообщает ТАСС - Эти люди должны заплатить большую цену за то, что они сделали с этой страной. Они должны заплатить высокую цену, а их партнером, полностью замешанным в этом, были СМИ. СМИ полностью виноваты, - убежден Трамп. - И всех этих писателей, так называемых журналистов, которые на самом деле никакие не журналисты, а жулики, всех эти журналистов, которые получили Пулитцеровские премии, нужно заставить вернуть эти Пулитцеровские премии обратно. Потому что они все переврали. Потому что, если вы сегодня видели новые документы, которые были обнародованы, в них ясно видно, что не было абсолютно никакого сговора с Россией.В этом году газета The New York Times получила награду за статьи о расследовании против России, напоминают «Известия» . Коллектив New York Times получил награду в категории "Международная журналистика" - за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина". В посольстве России отметили, что оргкомитет берет на себя большую ответственность, выделяя таким образом антироссийские материалы с утверждениями, которые многократно опровергнуты не только официальными российскими лицами, но «уже и самой жизнью».