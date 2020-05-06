Общество
25 минут назад
Где получить Георгиевскую ленточку
Символ Победы можно получить бесплатно в десятках магазинов и аптек.
Юбилейная, пятнадцатая по счету, акция "Георгиевская ленточка" проходит в России по 9 мая. В 2020 году ленточки будут раздавать в местах, которые разрешено посещать в условиях самоизоляции: в продуктовых магазинах, аптеках и на автозаправках. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатриотцентра, в Липецкой области Георгиевские ленточки можно получить в трех городах - Липецке, Чаплыгине, Данкове – и двух заправочных станциях на трассе М4.
Адреса проведения акции:
Данков: Карла Маркса ул., д. 1а, Карла Маркса ул., д. 47а, Ленина ул., д. 2
Чаплыгин: Советская ул., д. 54
Липецк: 8 Марта ул., д. 9
Гагарина ул., д. 100б
Газина ул., д. 12а
Героя России Эдуарда Белана ул., д. 26
Зегеля ул., д. 28
Зои Космодемьянской ул., д. 222
Катукова ул., д. 11
Катукова ул., д. 56
Космонавтов ул., д. 104
Леонтия Кривенкова ул., д. 19
Петра Великого ул., стр. 3
Плеханова ул., д. 80
Победы пл., д. 6
Победы просп., д. 110
Победы просп., д. 2
Студёновская ул., д. 122
Терешковой ул., д. 35б
Циолковского ул., д. 43в
Катукова ул., вл. 51
Меркулова ул., д. 6
Советская ул., д. 66
Титова ул., д. 10.
Как ранее сообщала администрация Липецка, в городе планируется раздать 100 000 Георгиевских ленточек. Большую часть лент направили предприятиям и организациям города, таким образом получить оранжево-чёрные символы победы, мужества и стойкости липчане смогут у работодателей.
Акция «Георгиевская ленточка: Я помню! Я горжусь!» реализуется в целях патриотического воспитания и привлечения внимания общественности к подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации Липецка.
Адреса проведения акции:
Данков: Карла Маркса ул., д. 1а, Карла Маркса ул., д. 47а, Ленина ул., д. 2
Чаплыгин: Советская ул., д. 54
Липецк: 8 Марта ул., д. 9
Гагарина ул., д. 100б
Газина ул., д. 12а
Героя России Эдуарда Белана ул., д. 26
Зегеля ул., д. 28
Зои Космодемьянской ул., д. 222
Катукова ул., д. 11
Катукова ул., д. 56
Космонавтов ул., д. 104
Леонтия Кривенкова ул., д. 19
Петра Великого ул., стр. 3
Плеханова ул., д. 80
Победы пл., д. 6
Победы просп., д. 110
Победы просп., д. 2
Студёновская ул., д. 122
Терешковой ул., д. 35б
Циолковского ул., д. 43в
Катукова ул., вл. 51
Меркулова ул., д. 6
Советская ул., д. 66
Титова ул., д. 10.
Как ранее сообщала администрация Липецка, в городе планируется раздать 100 000 Георгиевских ленточек. Большую часть лент направили предприятиям и организациям города, таким образом получить оранжево-чёрные символы победы, мужества и стойкости липчане смогут у работодателей.
Акция «Георгиевская ленточка: Я помню! Я горжусь!» реализуется в целях патриотического воспитания и привлечения внимания общественности к подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации Липецка.
Гость
Вакула кузнец
ВЕТЕРАН Б.Д.
ГДЕ