В России
сегодня, 13:26
Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию коронавируса
Риски возникновения новых очагов заражения будут сохраняться
Полностью циркуляцию коронавируса прекратить невозможно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что часть ограничительных мер в стране сохранится до появления вакцины или лекарства от коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости.
Она отметила, что всё равно «общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране». Таким образом, риски появления новых очагов заражения остаются.Ранее Попова заявляла, что «ограничения могут быть сняты по оценке эпидемической ситуации».
Попова также напомнила, что необходимо соблюдать все правила, чтобы режим ограничений смягчался.
В России зарегистрировано более 134 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Более 16 тысяч человек выздоровело, 1280 умерли.
Она отметила, что всё равно «общение то или иное есть, и риски возобновления есть, даже если не осталось вирусов в стране». Таким образом, риски появления новых очагов заражения остаются.Ранее Попова заявляла, что «ограничения могут быть сняты по оценке эпидемической ситуации».
Попова также напомнила, что необходимо соблюдать все правила, чтобы режим ограничений смягчался.
В России зарегистрировано более 134 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Более 16 тысяч человек выздоровело, 1280 умерли.