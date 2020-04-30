вчера, 20:00
«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 30 апреля
Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Чайф, Шура Би-2, Юрий Шевчук, Brainstorm, IOWA, Noize MC и многие другие звезды в онлайн-марафоне Яндекса в поддержку российских врачей, Бенедикт Камбербетч в нашумевшем спектакле о Франкейншейне, международный джазовый фестиваль Jazz Day 2020, и онлайн-экскурсия по парижскому Диснейленду - разнообразие сетевых эфиров в собранной GOROD48 программе «Передач на завтра».
Австралийская певица, обладательница необычного инди-электро-поп вокала Tones And I сыграет концерт на своем YouTube-канале в 05:00. Она прославилась в феврале 2019 года, когда загрузила на сайт Triple J Unearthed песню «Johnny Run Away».
Лекция «Бабочки Ульяновской области» входит в научно-популярный «Биолекторий», организованный Ульяновским областным краеведческим музеем. Лектор – Вадим Викторович Золотухин, известный энтомолог, доктор биологических наук, профессор кафедры биологии и химии Ульяновского государственного педагогического университета – расскажет об интересных и занимательных фактах о чешуекрылых, их зрении, слухе, вкусе, полете; их вредных и полезных видах. Лекция начнется в 12:00.
Онлайн-экскурсия по Адмиралтейской набережной Санкт-Петербурга «Это загадочное адмиралтейство» начнется в 12:00. Вы сможете по-новому взглянуть на одну из красивейших достопримечательностей Северной столицы, узнать ее богатую историю. Также узнаете, где был тот бульвар, по которому любил ходить Онегин, как появились первые общественные туалеты, будет немного конспирологии для любителей теории заговоров.
Телеканал Дождь, Яндекс.Эфир и Яндекс.Музыка совместно с благотворительными фондами «Созидание», «ПравМир» и благотворительный проект «Помощь рядом» проводят онлайн-марафон российских звезд в поддержку врачей. Марафон начнется в 12:00. Среди его участников - Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Валерий Меладзе, Валерий Сюткин, Вера Брежнева, Вячеслав Бутусов, Дима Билан, Ёлка, Леонид Агутин, Los Havtanos, Мари Краймбрери, Мумий Тролль, Несчастный Случай, Ночные Снайперы, Порнофильмы, Сергей Лазарев, Фёдор Чистяков, Чайф, Шура Би-2, Юрий Шевчук, Brainstorm, IOWA, Mgzavrebi, Noize MC, Pizza и Zero People.
Третьяковская галерея приглашает детей и их родителей на экскурсии по картинам Васнецова на YouTube-канале «Увлекательная прогулка». Можно узнать о загадках таких картин художника, как «Аленушка», «Пан», «Иван-Царевич на сером волке», «Богатыри».
Независимая инди-поп певица Voronina расскажет о первых шагах в музыкальной индустрии и исполнит несколько песен из нового альбома в прямом эфире. Своих поклонников она ждет в 15:00.
Музыкант, автор и исполнитель собственных песен HARU (Юрий Пак) проведет онлайн-встречу (https://vk.com/toyouharu) в 15:00. Залог успешного эфира HARU Live online — акустические версии популярных треков. Бонусом артист обещает презентовать несколько отрывков из своих новых работ.
Диснейленд в Париже теперь можно посетить онлайн – парк запустил специальную платформу. Она позволяет осмотреть виртуальные копии самых известных достопримечательностей Диснейленда, «сходить» на мастер-классы по рисованию, танцам или кулинарии. Кроме того, на сайте можно найти видео о секретах Диснейленда. Сейчас ресурс доступен на шести языках. Русского там нет, но есть английский, а также французский, немецкий, испанский, итальянский и нидерландский.
Пермский Театр-Теарт в 17.00 покажет архивную запись спектакля Филиппа Григорьяна «Горе от ума». Постановка с одной стороны является блистательной визуальной экспрессией с яркими, изящно выполненными костюмами и видеоартом, с другой – отражение модного приема помещения классики в современные условия, оставляя нетронутым текст, а с третьей – серьезная попытка критически взглянуть на сущность нынешнего состояния общества.
Пермская краевая филармония в 17:00 транслирует архивную запись концерта «Вокруг Брамса», который прошел 14 апреля 2019 года. Центральное место в выступлении виолончелиста Алексея Жилина и пианиста Андрея Бараненко занимает Соната для виолончели и фортепиано Фа мажор Иоганнеса Брамса. В программу также вошли Соната для виолончели и фортепиано («Арпеджионе») Франца Шуберта, Вариации на одной струне Никколо Паганини на тему из оперы Джоаккино Россини «Моисей в Египте», Пеццо-Каприччиозо Петра Чайковского, «Салют d’Amour» («Приветствие любви») — одно из самых известных произведений английского композитора-романтика Эдуарда Элгара; «Юмореска» — блестящее, но безумно трудное для исполнения сочинение Мстислава Ростроповича, которое сам автор часто исполнял на бис. Завершат концерт два пронзительно страстных танго — Oblivion и Libertango аргентинского композитора Астора Пьяццоллы.
Подкаст «Суть еды» расскажет про гречку и сыр Рокфор, кефир и пекинскую утку.
Лусинэ Геворкян и Виталий Демиденко из группы Louna сыграют благотворительный концерт в поддержку Фонда борьбы с лейкемией. Стрим будет доступен на YouTube-канале группы в 18:00. Творчество Louna можно отнести к хард-року. Иногда коллектив причисляют к представителям альтернативного рока и даже панк-рока – но в любом случае это добротный рок.
Московская школа нового кино и Москино проведут онлайн-фестиваль неигрового кино – показы и мастер-классы продлятся четыре дня, с 30 апреля по 3 мая. Фестиваль начнется в 19:00. Сквозная тема программы — семейные отношения, которые связывают самых разных героев. Фильмы будут показаны всего один раз, согласно расписанию.
Международный фестиваль балета Dance Open представит образовательный фильм «История русского балета» - в 19:00 начнется видеоистория русского балета в полутора столетиях: от Сен-Леона и Жюля Перро до Бориса Эйфмана и Юрия Посохова. В фильм войдут фрагменты мировых хореографических шедевров в исполнении звезд Гала Dance Open.
Уже 20 лет в Московском художественном театре имени Чехова существует цикл литературных вечеров «Круг чтения», цель которого – знакомство с новым словом в отечественной литературе. Артисты разных поколений читают современную прозу, поэзию, драматургию — то, что наиболее точно и интересно отражает наше непростое и любопытное время. В 19:00 можно попасть на один из этих вечеров.
Новосибирский театр «Старый дом» в 19:00 приглашает на спектакль «Вишневый сад» Антона Чехова, созданный в 1998 году. По понятным причинам качество записи далеко от совершенства, однако запечатленные на любительскую камеру мгновения позволят совершить виртуальное путешествие в эпоху, от которой сегодня остались лишь воспоминания.
Малый драматический театр в 19:00 покажет видеозапись спектакля «Портрет с дождем», которая была сделана в 2013 году. 1960-е годы. Мать-одиночка Клавдия встречает на своем пути еще одного мужчину, которому требуется ее сердобольность. И пока его надо только спасать, все идет прекрасно. Проблемы начинаются, как только дело доходит до любви.
ТЮЗ имени Брянцева в 19:00 представит один из свежих спектаклей, премьера которого состоялась в 2018 году – это «Зимняя сказка» Уильяма Шекспира. Одна из последних пьес Шекспира говорит о предательстве, ревности и надежде.
Тема Шекспира станет основной и для театра имени Ленсовета, который в 19:00 приглашает на спектакль «Комната Шекспира» по пьесе «Сон в летнюю ночь».
Липецкий театр драмы имени Льва Толстого в 19:00 покажет архивную постановку спектакля «Тартюф» Мольера. Чем хорош спектакль, премьера которого состоялась в 2015 году? Прежде всего тем, что вполне понятен для неподготовленного зрителя: это прекрасный, «адаптированный» способ познакомиться с зарубежной классикой.
Липецкий драматический театр на Соколе в 19:00 приглашает на спектакль «Волки и овцы» Александра Островского. Комедия о том, какие страсти кипят вокруг богатства молодой вдовушки, не потеряла актуальности и сегодня.
Международный театральный фестиваль стран Балтии и СНГ «Встречи в России» проходит в онлайн-формате. В 20:00 начнется спектакль «Гамлет» Уильяма Шекспира от театра «Фарсы»: Текст и идеи авантюрной трагедии Шекспира в нашумевшей постановке Виктора Крамера превратились в настоящий триллер и детектив.
Два Холмса из британских сериалов – Бенедикт Камбербетч из сериала «Шерлок» и Джонни Ли Миллер из «Элементарно» сыграют на одной сцене британского национального театра в постановке «Франкенштейн» драматурга Ника Дира по роману Мэри Шелли. «Франкенштейн» – это уникальный шанс посмотреть на Бенедикта Камбербэтча в роли существа, и на Джонни Ли Миллера – в роли его создателя. Доступ к спектаклю откроется в 21:00, его можно увидеть до 7 мая.
Акустический концерт лидера IAMX Криса Корнера начнется в 21:00 на платформе Crowdcast. Крис Корнер является, пожалуй, одним из самых загадочных героев современной музыкальной сцены. Несмотря на внешнюю мрачность, в нем кроется много любви, которой он с радостью делится со своей публикой. Жанры, в которых играет его проект – это электронная музыка, синди-поп, альтернативный рок.
Международный джазовый фестиваль Jazz Day 2020 пройдет в режиме онлайн. Он объединит в программе выступления артистов со всего света. В программе фестиваля выступления Джона Маклафлина, Джона Скофилда, Игоря Бутмана, Ди Ди Бриджуотер, Дайан Ривз и других джазовых музыкантов. Фестиваль начнется в 22:00 по московскому времени.
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