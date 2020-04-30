«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 30 апреля

Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Чайф, Шура Би-2, Юрий Шевчук, Brainstorm, IOWA, Noize MC и многие другие звезды в онлайн-марафоне Яндекса в поддержку российских врачей, Бенедикт Камбербетч в нашумевшем спектакле о Франкейншейне, международный джазовый фестиваль Jazz Day 2020, и онлайн-экскурсия по парижскому Диснейленду - разнообразие сетевых эфиров в собранной GOROD48 программе «Передач на завтра».