Война с вирусом: в Германии четвероклассник пожаловался в суд на открытие школ, Иранцы умирают от самолечения метанолом

Индийские врачи нашли 10 различных типов, в которые мутировал новый коронавирус. В Германии предложили пускать в магазины по билетам, как в музеи – по времени. В Иране лечение оказалось опаснее заражения – жители страны умирают из-за убеждения, что метанол поможет избавиться от вируса.

По данным Роспотребнадзора, на утро 29 апреля в мире зафиксированы 3 135 330 подтвержденных случаев заражения, за сутки зараженных стало больше на 74 784 человека.



Погибли от коронавируса 218 024 человека, полностью вылечились – 959 258 человек.



В США, на которую приходится треть всех случаев, количество заболевших перешагнуло за отметку в миллион – здесь выявлен 1 035 765 человек с коронавирусной иныекцией. В Испании 232 128 выявленных зараженных. В Италии - 201 505 случаев. Больше ста пятидесяти тысяч случаев заражения также во Франции, Германии, Великобритании. Больше ста тысяч – в Турции.



В России за последние сутки зафиксировано 5841 заболевших в 82 регионах. Всего на территории страны 99 399 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выписанных увеличилось до 10 286 человек. 972 - скончались.



В Липецкой области за сутки коронавирус выявили еще у 28 человек, 17 человек завершили лечение. За время эпидемии в области зарегистрированы 384 случая новой коронавирусной инфекции 84 человека выздоровели, два человека умерли. 298 продолжают лечение. По количеству выявленных зараженных Липецкая область находится на 44 месте в России, среди регионов Черноземья она остается предпоследней после Курской, Тамбовской и Воронежской областей. Меньше заболевших в Черноземье по-прежнему остается в Белгородской области.



Индийские врачи обнаружили 10 подтипов коронавируса



Индийские врачи нашли 10 различных типов, в которые мутировал новый коронавирус: лишь один из них – А2а - почти заменил все остальные, чтобы доминировать в большинстве географических регионов, сообщает Times of India. По словам исследователей, коронавирус можно разделить на множество типов - O, A2, A2a, A3, B, B1 и так далее. В настоящее время существует 11 типов, включая тип О из Уханя. Медики использовали данные о последовательности РНК, которыми поделились исследователи всего мира в публичной базе данных GISAID. Команда использовала последовательности РНК 3,6 тысячи коронавирусов, собранных из 55 стран.



В Японии создают вакцину на основе рекомбинантного белка



Японская компания Shionogi & Co займется разработкой вакцины от COVID-19, сообщается в пресс-релизе компании. Для создания рекомбинированной белковой вакцины будет применяться собственная технология компании BEVS (экспрессирующая бакуловирусная векторная система). Проект был начат в марте 2020 года, его поддерживает японское агентство по медицинским исследованиям и разработкам. Разработка вакцины становится приоритетной задачей, поэтому нужно быстро начать доклинические и клинические испытания. Основная задача – это начать клинические испытания вакцины в течение года.



Саудовская Аравия поддержала Испанию покупкой 100 тысяч баранов



100 тысяч баранов закупила Саудовская Аравия у испанских фермеров для Рамадана – сделка поможет фермерам легче пережить спровоцированный коронавирусом экономический кризис, сообщает издание 20minutos. «Это глоток свежего воздуха для испанских фермеров, это позволит сводить концы с концами, но мы по-прежнему переживаем тяжёлый экономический кризис», — заявил представитель животноводческого сектора Рауль Муньис. Теперь он возлагает надежды на Китай, где, по его словам, «потребляют много баранины». Если удастся открыть этот рынок для Испании, фермеры будут спасены. Карантин в Испании оставил фермеров практически без рынка сбыта. Например, реализация баранины упала на 85%, а цены на нее снизились на 25%.



В России вырос интерес к аудиокнигам



Интерес к аудиокнигам на самоизоляции вырос в четыре раза, а выручка от их продажи в первом квартале увеличилась на 64,5%, сообщил один из крупнейших российских книжных сервисов MyBook. Повысился спрос и на электронные книги, выросла популярность подписных сервисов. Как рассказали в пресс-службе MyBook, самой успешной оказалась последняя неделя марта с 23 по 29 число, которая показала рост по выручке к предыдущей неделе на 20% и увеличила количество новых пользователей на 200% за аналогичный период. Лидерами по жанрам стали книги о самосовершенствовании и улучшении своей жизни, любовные романы, фэнтези, бизнес-книги и детективы.



В Иране от лечения коронавируса метанолом скончались больше 700 человек



Ложное убеждение жителей Ирана, что метанол может вылечить коронавирус, привело к гибели 728 человек всего за полтора месяца - с 20 февраля по 7 апреля, сообщил агентству Associated Press советник министерства здравоохранения Ирана Хосейн Хасаниан. А в целом случаев отравления алкоголем в этом году оказалось больше в десять раз по сравнению с 2019 годом. В Иране употребление алкоголя строго запрещено законами шариата, однако население верит, что метанол якобы следует употреблять для «лечения» и «профилактики» коронавируса – этим воспользовались местные самогонщики, которые стали продавать токсичный метанол: для того чтобы население не путало метанол и пригодный для питья спирт, в первый добавляют цвет, однако подпольные производители алкоголя нередко «отбеливают» метиловый спирт и добавляют его в свои напитки.



В Германии предложили ввести билеты для посещения магазинов



Ассоциация Торгово-промышленных палат Германии (DIHK) предложила ввести билеты для посещения магазинов, отелей, пешеходных зон, чтобы таким образом предотвратить скопление людей в общественных местах, сообщает портал germania.one. Такие билеты будут распространять через приложения на смартфонах. С их помощью клиенты смогут забронировать время в магазинах и других местах обслуживания потребителей. Это поможет регулировать поток покупателей, снизить риск заражения и при этом позволит работать магазинам и другим учреждениям. Эксперты торгово-промышленной палаты считают, что билеты действенный способ избежать столпотворений на улицах и в любых заведениях.



В Торонто расширят тротуары



Некоторые тротуары города Торонто станут шире – без такой реструктуризации пешеходы не смогут соблюдать правила социального дистанцирования в условиях эпидемии коронавируса. Дополнительное пространство отберут у обочин автомобильных дорог и специальных полос для общественного транспорта. Исследование аналитической фирмы Ratio.City показало - более двух третей тротуаров города не шире 2,5 метра, что не позволяет пешеходам расходиться на безопасной друг от друга дистанции.



Немецкий четвероклассник подал в суд на правительство из-за открытия школ



4 мая около 130 000 детей и подростков в Рейнланд-Пфальце должны вернуться в школу. Один из четвероклассников не согласился с решением властей и подал в суд на правительство: ребенок и его родители считают, что власти подвергают их опасности в связи с эпидемией коронавируса. Информацию о том, что заявление поступило в административный суд Майнца, подтвердила министр образования Штефани Хубиг, сообщает портал germania.one. Министр надеется, что судебный процесс не состоится: «Многие ученики счастливы снова пойти в школу. Если учебные заведения закроют, пострадают дети, учителя и родители». Повод для опасений есть – чуть раньше административный суд Гессена удовлетворил иск одной из учениц четвертого класса этой земли против того, чтобы четвероклассников вывели на занятия на неделю раньше, чем остальные классы начальной школы.