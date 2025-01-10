Кражу телефона в баре записала камера наблюдения

44-летний липчанин обчистил собутыльника.

Полицейские раскрыли кражу сотового телефона за 15 800 рублей, совершённую ещё 14 декабря в баре на улице Ленинградской в Липецке. В преступлении подозревается ранее судимый 44-летний мужчина.В баре он подсел за столик компании молодых людей и украл телефон 23-летнего парня.«Выбрав момент, когда потерпевший отвлекся, злоумышленник незаметно похитил сотовый телефон, который потом продал за две тысячи рублей. Телефон изъят. Подозреваемый на время следствия арестован», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», cанкции которой — до пяти лет лишения свободы.