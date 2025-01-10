Задержанный пьяным и без прав водитель пытался откупиться от сотрудников Госавтоинспекции
Задержанный пьяным и без прав водитель пытался откупиться от сотрудников Госавтоинспекции
Происшествия
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10.01.2025 09:48
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Кражу телефона в баре записала камера наблюдения
44-летний липчанин обчистил собутыльника.
В баре он подсел за столик компании молодых людей и украл телефон 23-летнего парня.
«Выбрав момент, когда потерпевший отвлекся, злоумышленник незаметно похитил сотовый телефон, который потом продал за две тысячи рублей. Телефон изъят. Подозреваемый на время следствия арестован», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», cанкции которой — до пяти лет лишения свободы.
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