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10.01.2025 09:48
6

Кражу телефона в баре записала камера наблюдения

44-летний липчанин обчистил собутыльника.

Полицейские раскрыли кражу сотового телефона за 15 800 рублей, совершённую ещё 14 декабря в баре на улице Ленинградской в Липецке. В преступлении подозревается ранее судимый 44-летний мужчина.

В баре он подсел за столик компании молодых людей и украл телефон 23-летнего парня.

«Выбрав момент, когда потерпевший отвлекся, злоумышленник незаметно похитил сотовый телефон, который потом продал за две тысячи рублей. Телефон изъят. Подозреваемый на время следствия арестован», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 158 УК РФ «Кража», cанкции которой — до пяти лет лишения свободы.
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Комментарии (6)

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Совет.
10.01.2025 19:40
Зашёл в пивнушку не лажи телефоны на стол и не чего ценного.И желательно не садится с незнакомыми за один стол. Пошёл в туалет или вышел курить бери всес собой. Пивнушка там контингент хреновый не забывай .
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Ромео78
10.01.2025 13:43
Крыса она и в Африке крыса...
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Бабка Первая
10.01.2025 13:08
До какой же степени мозги пропиты, что забывают про камеры... Или не хочется жить на свободе?
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Умеют
10.01.2025 12:20
Правда жизни живём в городе воров и пьяниц
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Александр Н.
10.01.2025 12:09
Скрысятничал, посидишь, подумаешь, хотя думать по всей видимости не чем.
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вольф
10.01.2025 11:39
на те же грабли наступают, для некоторых типов воровство считается не преступлением, а удачей. позорище!!!
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