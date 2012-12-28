Общество
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сегодня, 12:06
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Пассажирка пожаловалась на разговаривающего по телефону водителя автобуса
Перевозчик проведёт служебную проверку.
«Ещё 19 декабря я ехала в автобусе 315-го маршрута и водитель разговаривал по телефону, на ходу открыл среднюю дверь, а на возмущение пассажиров никак не реагировал», — говорилось в обращении.
— Информация по данному инциденту направлена перевозчику для проведения служебной проверки. Если факт нарушения будет подтвержден, то к водителю будут применены дисциплинарные взыскания в соответствии с трудовым договором, — сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.
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