Пассажирка пожаловалась на разговаривающего по телефону водителя автобуса

Перевозчик проведёт служебную проверку.

В редакцию GOROD48 обратилась пассажирка автобуса 315-го маршрута, которая пожаловалась на водителя.«Ещё 19 декабря я ехала в автобусе 315-го маршрута и водитель разговаривал по телефону, на ходу открыл среднюю дверь, а на возмущение пассажиров никак не реагировал», — говорилось в обращении.— Информация по данному инциденту направлена перевозчику для проведения служебной проверки. Если факт нарушения будет подтвержден, то к водителю будут применены дисциплинарные взыскания в соответствии с трудовым договором, — сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.