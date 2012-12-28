Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Житель Липецка погиб в поезде «Симферополь — Москва»
Происшествия
Ехавшая в Липецкую область к внучке бабушка потерялась и нашлась в соседнем регионе
Происшествия
В Липецке побит температурный рекорд 24-летней давности
Погода в Липецке
«Зачем городу 324-й маршрут, если он не работает от слова совсем?»
Общество
В Липецке водитель таранил опору уличного светильника
Происшествия
15-летний мальчик обнаружил в комнате мёртвого брата-близнеца
Происшествия
В Ельце и в Грязях продлили каникулы
Общество
Пьяный пассажир угнал у таксиста автомобиль
Происшествия
«Хендай» перевернулся на тамбовской трассе
Происшествия
Пассажирка пожаловалась на разговаривающего по телефону водителя автобуса
Общество
Читать все
«Зачем городу 324-й маршрут, если он не работает от слова совсем?»
Общество
В Ельце и в Грязях продлили каникулы
Общество
Пассажирка пожаловалась на разговаривающего по телефону водителя автобуса
Общество
15-летний мальчик обнаружил в комнате мёртвого брата-близнеца
Происшествия
Дозвониться в службу поддержки «Электронной школы» сложно
Общество
Перед Рождеством нейрохирурги спасли 73-летнюю женщину
Здоровье
«Стояла на остановке Доватора около 50 минут в ожидание 323-го автобуса...»
Общество
В Липецке теплее нормы на 7-10 градусов
Общество
Ночью два пенсионера погибли во время пожара
Происшествия
Липецкие дети проглотили за каникулы игрушку, стальной шарик, монету и батарейку
Здоровье
Читать все
Общество
2157
сегодня, 12:06
22

Пассажирка пожаловалась на разговаривающего по телефону водителя автобуса

Перевозчик проведёт служебную проверку.

В редакцию GOROD48 обратилась пассажирка автобуса 315-го маршрута, которая пожаловалась на водителя.

«Ещё 19 декабря я ехала в автобусе 315-го маршрута и водитель разговаривал по телефону, на ходу открыл среднюю дверь, а на возмущение пассажиров никак не реагировал», — говорилось в обращении.

— Информация по данному инциденту направлена перевозчику для проведения служебной проверки. Если факт нарушения будет подтвержден, то к водителю будут применены дисциплинарные взыскания в соответствии с трудовым договором, — сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.
автобус
транспорт
2
0
12
2
8

Комментарии (22)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
пассажир
22 минуты назад
меня напрягает, что я должен куда-то жаловаться.
Ответить
Блондинка
54 минуты назад
А ещё говорят,что мы-болтушки!
Ответить
Буквоед
55 минут назад
Среди пассажиров всегда найдется стерва,визжащая Не отвлекайте водителя!По телефону они говорят практически всегда.
Ответить
Гость
сегодня, 14:39
График движения обсуждали , как вариант
Ответить
НЛМК
сегодня, 14:01
Америку открыли, все водители автобусов все время находясь за рулем во время движения болтают по телефону, на замечания просто не реагируют, но телефон из рук не выпускают, и не надо руководителям умное лицо делать, что незнали, поставьте в автобус напротив водителя камеру как на НЛМК и контролируйте его действия, ну вот то то оно, это вам не надо!!!
Ответить
Оруэлл
54 минуты назад
Я давно говорил, что надо всё и всех контролировать.
Ответить
А за чем?
сегодня, 14:19
Деньги за 2024 опустили по карманам. Теперь 2025 наступил, тоже надо что-то списать. Камеры на против водителя поставить в онлайнн режиме это НЕ РЕАЛЬНО!!!)))
Ответить
меня
сегодня, 13:46
лично звонок по телефону очень отвлекает от дороги, по этому не разговариваю!
Ответить
А где
сегодня, 13:42
Ихняя спецформа с галстуками?
Ответить
Animal planet.
сегодня, 13:33
Ну незнаю,может быть это был важный звонок,это не повод звонить в редакцию и стук стук.
Ответить
Ага
сегодня, 14:19
Бабки они такие.
Ответить
давно
сегодня, 13:31
пора отрубить все эти сотики, достаточно домашних телефонов! а то каждый шаг докладывают
Ответить
А лександр
40 минут назад
Герман Стерлигов давно уже " трубит", чтобы отключить все электричество ради спасения мира....
Ответить
Лена
сегодня, 13:22
Правильно а потом весь запах в салоне автобуса
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru