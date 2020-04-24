сегодня, 18:27
В Липецкой области даже с дождями потеплеет до +20
В ближайшие три дня Липецкая область окажется под влиянием фронтов очередного Скандинавского циклона, который принесет дожди различной интенсивности, местами с грозами. Среднесуточные температуры воздуха составят: 25 апреля – 11-12 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше нормы, 26 апреля – 9-10 градусов тепла, что в пределах нормы, 27 апреля – 5-7 градусов тепла, что на 3-5 градусов ниже нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем также пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от 4 до 6 градусов тепла, днем ожидается от 17 до 19 градусов тепла.
День 25 апреля стал самым теплым в Липецке в 1943 году, тогда в городе было +26 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1981 году – 6 градусов мороза.
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