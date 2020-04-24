На перекрестке Папина – Водопьянова – Меркулова сегодня начнется укладка асфальта

24 апреля во второй половине дня в районе перекрестка улиц Водопьянова, Папина и Меркулова дорожники начнут укладку выравнивающего слоя асфальта. Возможны задержки в движении и заторы при проезде перекрестка.











Ремонт дороги по улице Водопьянова ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На улице заменят асфальт, установить новые светофорные объекты и ограждение, сделать водоотведение по уровню и дорожную разметку.



В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства призывают водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и по возможности выбирать альтернативные пути проезда.Ремонт дороги по улице Водопьянова ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На улице заменят асфальт, установить новые светофорные объекты и ограждение, сделать водоотведение по уровню и дорожную разметку.