Общество

10 минут назад

На перекрестке Папина – Водопьянова – Меркулова сегодня начнется укладка асфальта

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#дорожные работы
На перекрестке Папина – Водопьянова – Меркулова сегодня начнется укладка асфальта

24 апреля во второй половине дня в районе перекрестка улиц Водопьянова, Папина и Меркулова дорожники начнут укладку выравнивающего слоя асфальта. Возможны задержки в движении и заторы при проезде перекрестка.

В департаменте дорожного хозяйства и благоустройства призывают водителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и по возможности выбирать альтернативные пути проезда.

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Ремонт дороги по улице Водопьянова ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На улице заменят асфальт, установить новые светофорные объекты и ограждение, сделать водоотведение по уровню и дорожную разметку.

62
#дорожные работы

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