Спорт

сегодня, 20:50

В настоящий футбол «Металлург» играет лучше, чем в компьютерный

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#Киберфутбол #футбол #"Металлург"
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В настоящий футбол «Металлург» играет лучше, чем в компьютерный

В игре «FIFA-20» наши парни пока не блещут.

Во время самоизоляции футболисты «Металлурга» не только тренируются в домашних условиях, но и… участвуют в соревнованиях.

Команды группы «Центр» решили провести турнир по киберфутболу (компьютерному футболу, прим.) по игре в FIFA-20, где каждый клуб представляет один игрок. Вот только дела за джойстиком у «красно-чёрных» пока складываются хуже, чем на реальных футбольных полях, на которых «Металлург» в приостановленном сезоне является одним из лидеров и претендентов на победу.

Сначала за «Металлург» в киберпространстве играл автор двух голов в настоящем чемпионате молодой полузащитник Андрей Мохов (на фото справа), который в трёх встречах потерпел поражения (справедливости ради стоит отметить, что встречаться ему пришлось с двумя лидерами кибертурнира – Александром Перчонком из саратовского «Сокола» и Владиславом Дрогуноввм из брянского «Динамо»).

«На замену» у «Металлурга» вышел вратарь Михаил Алфимов (на фото слева), сегодня устроивший знатную «зарубу» с Шамилем Курбановым из красногорского «Зоркого»: наш парень сравнял счёт в первом тайме, затем имел немало моментов, один раз попал в штангу, но в конце пропустил два предательских гола и уступил – 1:3.

В виртуальном пространстве очков у «Металлурга» пока нет. На что пресс-служба клуба в соцсети отреагировала колкостью: «Такое встречается только в футболе: они – в виртуале, а мы их – на поле», имея в виду, что в настоящем футболе минувшей осенью «Зоркий» был бит в Липецке – 3:0. Впрочем, и в Киберлиге у «Металлурга» впереди немало игр, а именно – 7.

Отметим, что Андрей Мохов в компьютерном пространстве выбирал английский «Манчестер Юнайтед», а Михаил Алфимов – французский «Пари Сен-Жермен», что характеризует клубные пристрастия игроков.

Напомним, что в группе «Центр», как и во всём российском футболе, соревнования приостановлены ориентировочно до 31 мая. «Металлург» имеет как никогда большие шансы на выход в ФНЛ: команда идет на 2-м месте, отставая на два очка от брянского «Динамо», которое ещё должна принять дома.

258
#Киберфутбол #футбол #"Металлург"
1

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1

41 секунду назад
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