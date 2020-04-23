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сегодня, 10:14

Сезон большого дорожного ремонта в Липецке в самом разгаре

10 688
#дорожные ремонты
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Сезон большого дорожного ремонта в Липецке в самом разгаре

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Липецке выполняются дорожные работы на трёх магистралях – на улице Водопьянова, на проспекте Победы, также продолжается строительство моста в районе поселка Новая Жизнь. Всего в этом году планируют отремонтировать шесть объектов улично-дорожной сети города.

Как сообщает администрация Липецка, на улице Водопьянова завершается фрезерование старого асфальта, одновременно идёт укладка выравнивающего слоя – уже выполнено 2/3 этих работ. По их завершении подрядчик приступит к устройству верхнего слоя, а также заменит часть бордюров, установит ограждение и светофоры.

Продолжаются работы и на проспекте Победы. Здесь выполняется уширение проезжей части, уже демонтировали ограждение, светофорные объекты, знаки и опоры освещения, установили часть бордюров. К капитальным работам подрядчик сможет приступить после того, как ресурсоснабжающие организации закончат вынос сетей. Сейчас смонтировано 760 метров новых тепловых сетей, 880 метров газопровода, 625 метров водопровода, 479 метров сетей канализации, 250 метров линии связи. Чтобы снять транспортную нагрузку на прилегающие улицы частного сектора, в первую очередь работы планируют завершить на участке от площади Кольцевая до улицы Механизаторов, однако здесь многое зависит от скорости выполнения работ ресурсоснабжающими организациями.

Завершается подготовка к строительству моста в районе Новой Жизни. Здесь уже вынесли сети связи, забивают сваи, устраивают монолитные ростверки, занимаются армированием и бетонированием подпорных стен.

1 мая начинается реконструкция улицы Баумана. Один из главных выездов из города расширят до четырех полос. Специалисты городского департамента дорожного хозяйства утверждают схемы перекрытия и вариантов объезда. Также сейчас прорабатываются маршруты движения общественного транспорта.

- Мы понимаем, что реконструкция такой магистрали не обойдётся без неудобств. Но постараемся максимально их минимизировать, для этого будем вести диалог с жителями, первые встречи проведём уже в ближайшее время, - отметил председатель департамента Николай Дергунов.

Работы ещё на двух объектах начнутся в ближайшее время. Уже начался аукцион на ремонт улицы Минской. Фирме, выигравшей его, будет необходимо заменить дорожное полотно, установить светофорные объекты, провести ремонт тротуаров и нанести разметку. Также готовится документация на проведение торгов по ремонту Заводской площади. Здесь планируют отремонтировать проезды, пешеходные зоны и заменить систему освещения.

10 688
#дорожные ремонты
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Комментарии (8)

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А почему полу ???

9 минут назад
Сергей, они целые педики)))латентные-так сказать)
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Новая жизнь

14 минут назад
Хлопчики у моста еле шевеляться
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Сергей

24 минуты назад
Сезон дележки федеральных средств на ремонт дорог местными чинушами полупедиками начался)
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Егор

35 минут назад
Конечно, в разгаре! Новые чинуши области ждут долюшку или откаты со своих фирм!
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весёлый

39 минут назад
Вот и самоизоляция
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48

47 минут назад
Ппп, глаза залиты? https://gorod48.ru/news/1896855/
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ужас

57 минут назад
У нас в городе столько убитых дорог, что если так продолжать ремонтировать по 6 улиц в год, то этот город ни когда не будет готов!
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Ппп

57 минут назад
Город 48 почему не пишите про грязный дождь с чернобыльским пеплом. Везде пишут о том, что вчера в Воронеже, Белгороде шёл грязный дождь. И скорее всего с Чернобыля. А это похлеще корова вируса.
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