Происшествия

сегодня, 18:05

На улице Гагарина упавшее дерево повредило четыре автомобиля (ФОТО)

23 1440
#Упало дерево #ущерб
На улице Гагарина упавшее дерево повредило четыре автомобиля (ФОТО)

Жильцы дома, во дворе которого случилось происшествие, рассказали, что дерево давно скрипело и раскачивалось, но его не спешили спиливать.

Сегодня на улице Гагарина напротив дома 115/2 произошло ЧП: рухнуло старое дерево.

К счастью, никто из людей не пострадал, а вот припаркованным рядом четырём автомобилям досталось.


я5.jpeg 

У «Isuzu» разбиты стёкла, вмятины на кузове, оторвано зеркало

От ствола отвалились и ветки, которые изуродовали машины в радиусе нескольких метров. У них «травмы различной степени тяжести» - от вмятин до разбитых стекол.
я8.jpeg

Жильцы дома рассказали GOROD48, что упавшее дерево давно не внушало доверия – при порывах ветра оно раскачивалось и скрипело. Фото самого дерева подтверждает, что оно сгнило в районе корневой системы: корень переломился надвое, его верхнюю часть буквально выворотило из земли, а ствол дерева натворил бед.

я7.jpeg

я3.jpeg

я6.jpeg

я1.jpeg

23 1440
#Упало дерево #ущерб

Комментарии (23)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

777мо/48

18 минут назад
всем привет, я проткнутый петушара.
ответить

Место на парковке свободно , go

21 минуту назад
Колхозаны понаставят машин в неположенных местах ,наплевав на все и на всех А потом жалуются что деревья им машины бьют
ответить

Дерево

25 минут назад
З. Р. Бармалей, вы правы
ответить

Дебилы

25 минут назад
По всему городу из за машин и жалоб автовладельцев уничтожены почти все деревья Но учтите ,вам тут жить без кислорода и вашим детям .А здоровье не купишь за деньги и деревья вырасти не успеют ,это к сведению Опиливают их так ,что потом они погибают от болезней
ответить

Дебилы

26 минут назад
По всему городу из за машин и жалоб автовладельцев уничтожены почти все деревья Но учтите ,вам тут жить без кислорода и вашим детям .А здоровье не купишь за деньги и деревья вырасти не успеют ,это к сведению Опиливают их так ,что потом они погибают от болезней
ответить

З. Р. Бармалей

32 минуты назад
Печалька, прежде чем требовать возместить ущерб, надо научиться платить за парковку. Нефиг использовать общественную территорию в личных целях
ответить

тема для размышления

37 минут назад
В Липецке, вообще, опасно жить- по всему городу деревья высокие, не опиленные. И когда ,и где рухнет очередное дерево никто не знает. На прошлой неделе в соседнем дворе увидела рябину, накренившуюся. Позвонила в УК- сразу же спилили., остался пень, весь изъеденный муравьями. Так ,что не автомобилисты враги природы, а муравьи.....
ответить

Дышите теперь выбросами

47 минут назад
На последнем фото машина на газоне стоит ? Совсем обарзели ? Ставят на газон да еще на деревья жалуются ! Липецк ,тут живут ненормальные люди ,уничтожающие природу ради машин
ответить

Зоокот

49 минут назад
Машины сами под деревья ставите не на парковках А потом из за вас губят оставшиеся в городе деревья ,из за ваших жалоб и машин
ответить

Джокер с пилой

51 минуту назад
Житель, вот из за таких как ты .Которые ставят машины на газонах ,у нас все деревья во дворе уничтожили ук за ранее
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Наглая езда на красный свет попала на видео и разозлила липчан
#ПДД #нарушения #езда на красный свет
7
Наглая езда на красный свет попала на видео и разозлила липчан

24 минуты назад

Происшествия
Рухнувшее на автомобили дерево убирают спасатели управления ГО и ЧС
#ветер #дерево
6
Рухнувшее на автомобили дерево убирают спасатели управления ГО и ЧС

32 минуты назад

Происшествия
На 11-месячного малыша упал комод
#самоизоляция #бытовой травматизм
11
На 11-месячного малыша упал комод

сегодня, 16:49

Происшествия
«Они столкнулись возле школы, старший был без шлема»
#ДТП #мотоциклисты
12
«Они столкнулись возле школы, старший был без шлема»

сегодня, 16:07

Происшествия
Аферист пытается обмануть липецких главврачей от имени представителя структур МЧС
#мошенничество
7
Аферист пытается обмануть липецких главврачей от имени представителя структур МЧС

сегодня, 13:13

Происшествия
Упавшая с балкона 5 этажа школьница больше двух недель пробыла в коме
#несчастный случай #подростки
30
Упавшая с балкона 5 этажа школьница больше двух недель пробыла в коме

сегодня, 11:19

Происшествия