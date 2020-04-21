На улице Гагарина упавшее дерево повредило четыре автомобиля (ФОТО)

Жильцы дома, во дворе которого случилось происшествие, рассказали, что дерево давно скрипело и раскачивалось, но его не спешили спиливать.
Сегодня на улице Гагарина напротив дома 115/2 произошло ЧП: рухнуло старое дерево.
К счастью, никто из людей не пострадал, а вот припаркованным рядом четырём автомобилям досталось.
У «Isuzu» разбиты стёкла, вмятины на кузове, оторвано зеркало
От ствола отвалились и ветки, которые изуродовали машины в радиусе нескольких метров. У них «травмы различной степени тяжести» - от вмятин до разбитых стекол.
Жильцы дома рассказали GOROD48, что упавшее дерево давно не внушало доверия – при порывах ветра оно раскачивалось и скрипело. Фото самого дерева подтверждает, что оно сгнило в районе корневой системы: корень переломился надвое, его верхнюю часть буквально выворотило из земли, а ствол дерева натворил бед.
777мо/48
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Дерево
Дебилы
Дебилы
З. Р. Бармалей
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