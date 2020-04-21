На улице Гагарина упавшее дерево повредило четыре автомобиля (ФОТО)

Жильцы дома, во дворе которого случилось происшествие, рассказали, что дерево давно скрипело и раскачивалось, но его не спешили спиливать.

Сегодня на улице Гагарина напротив дома 115/2 произошло ЧП: рухнуло старое дерево.

К счастью, никто из людей не пострадал, а вот припаркованным рядом четырём автомобилям досталось.









У «Isuzu» разбиты стёкла, вмятины на кузове, оторвано зеркало

От ствола отвалились и ветки, которые изуродовали машины в радиусе нескольких метров. У них «травмы различной степени тяжести» - от вмятин до разбитых стекол.











Жильцы дома рассказали GOROD48, что упавшее дерево давно не внушало доверия – при порывах ветра оно раскачивалось и скрипело. Фото самого дерева подтверждает, что оно сгнило в районе корневой системы: корень переломился надвое, его верхнюю часть буквально выворотило из земли, а ствол дерева натворил бед.









