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44 минуты назад

В Липецкой области — 20 новых случаев инфицирования коронавирусом

20 3053
#коронавирус
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В Липецкой области — 20 новых случаев инфицирования коронавирусом
20 апреля в Липеецкой области выявлены еще 20 заболевших коронавирусной инфекцией. Состояние заболевших удовлетворительное. Они находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщает областной оперштаб по противодействую распространению коронавируснойт инфекцией.
 
Всего за время эпидемии в регионе зарегистрировано 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 60 человек выздоровели, 1 умер, 108 находятся на лечении.
20 3053
#коронавирус
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Комментарии (20)

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Н

1 минуту назад
Хоть бы пояснили для особо волнующихся, откуда берутся эти больные, да по 20 человек ежедневно. Это те, за которыми наблюдали, как за контактными или уже совсем новые случаи? Что- то ситуация не вдохновляет. И все- таки индекс самоизоляции и сегодня низкий. На работу отправились, что ли?
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весёлый

1 минуту назад
В Храмы никто не ходил,посмотрим спад
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Алексей

2 минуты назад
Это не у нас
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Алексей

3 минуты назад
Липееееецкой)))
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)))))

4 минуты назад
Зарплаты обл- и горздрава в студию!))))
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&

5 минут назад
))))), не тупите. 169 благодаря тому, что основная масса сидит дома.
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Точно

7 минут назад
Уважаемые, он отних работу требует, а они то волонтеры , то на удаленке. Путин удали их пожалуйста куланибуть в Красноярский край. Пусть будет им удаленка. Не доводи нас до греха.
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Житель

7 минут назад
Правдивой статистики не будет. Будет то, что вы должны схавать чтобы сидеть смирно.
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5555

8 минут назад
Продолжаем гулять!!! По магазинам!!! Без масок!!!!
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Уважаемые

10 минут назад
Каково хрена люди дома на самоличении? Вы что ? Не в состоянии 100 чел овек положить в больницы. Вы это спецом что ли делаете? Вы ,власть,чего от нас добиваетесь? Что бы мы вас изодировали? Работайте упыри. А то терпение кончитоя и вас изолируем. В черкизово один курятник освободим, всем вам места хватит. И какрантин будет обеспечен. А то восподьзовплись, Путин сказал это не для вас выходные с сохранением ЗП. А вы упыри рады стараться. Ни один гос орган не работает, полная анархия.
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