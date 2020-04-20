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44 минуты назад
В Липецкой области — 20 новых случаев инфицирования коронавирусом
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20 апреля в Липеецкой области выявлены еще 20 заболевших коронавирусной инфекцией. Состояние заболевших удовлетворительное. Они находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщает областной оперштаб по противодействую распространению коронавируснойт инфекцией.
Всего за время эпидемии в регионе зарегистрировано 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 60 человек выздоровели, 1 умер, 108 находятся на лечении.
Всего за время эпидемии в регионе зарегистрировано 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 60 человек выздоровели, 1 умер, 108 находятся на лечении.
20 3053
Н
весёлый
Алексей
Алексей
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