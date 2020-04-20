В Липецкой области — 20 новых случаев инфицирования коронавирусом

20 апреля в Липеецкой области выявлены еще 20 заболевших коронавирусной инфекцией. Состояние заболевших удовлетворительное. Они находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщает областной оперштаб по противодействую распространению коронавируснойт инфекцией.



Всего за время эпидемии в регионе зарегистрировано 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 60 человек выздоровели, 1 умер, 108 находятся на лечении.

