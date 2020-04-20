Происшествия

47 минут назад

Дебош, автотаран и драку в 28-м микрорайоне записала камера наблюдения

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#авария #ДТП #драка
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Вечером 19 апреля во дворе дома №14 по улице Мистюкова дебошир разнес автомобиль «Рено», а затем протаранил его на своем минивэне «Мерседес». Действия дебошира и попытки его успокоить записала камера уличного наблюдения.

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Шумный вечер во дворе дома №14 по улице Мистюкова начался в 22.30. Судя по записи камеры, во двор заезжает минивэн «Мерседес», его водитель заходит в подъезд, потом возвращается на улицу и начинает в буквальном смысле слова крушить припаркованный автомобиль «Рено». Мужчина сбивает ногами боковые зеркала, забирается в салон отрывает какие-то детали и возвращается к своему «Мерседесу». Через несколько минут на улицу вышел хозяин припаркованного рядом с «Рено» автомобиля. В этот момент дебошир таранит своим «Мерседесом»  «Рено», едва не задавив постороннего человека. 

Затем на улицу выходят владелец «Рено» и его жена. Женщина бросает оторованные от машины детали в лицо дебошира, начинается драка. На улицу высыпали жильцы дома, буйного водителя «Мерседеса» успокоили и посадили на лавочке. Мужчины не унимался: он бросался на людей и колотил свою машину. К этому моменту во двор прибыли полицейские. 

- Вчера вечером от граждан поступил сигнал о неадекватном поведении мужчины, находящегося во дворе дома на улице Мистюкова. На место вызова прибыл наряд полиции. Сейчас проводится проверка и выясняются все обстоятельства происшествия, в том числе и то, что стало причиной выходки мужчины, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области. 
34 2636
#авария #ДТП #драка
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Комментарии (34)

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Город48 шняга

1 минуту назад
Город48 шляпа, да именно так
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Тишина

1 минуту назад
На Рено сработала сигнализация, дверь открылась. Вы такие умные, дверь не открывается от того что срабатывает сигнализация, умники. Он ее открыл. Следовательно у него ключи и машина так или иначе ему знакома
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Город48 шляпа

3 минуты назад
Город 48 ни одного слова правды, это вы были за рулём на видео?????
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Васяня

4 минуты назад
Авторы город48 что то перебрали похоже,даже фольксваген от мерина отличить не могут и пежо от рено. Тогда на Гагарина не Мерин снес забор ,а фольц)))
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очевидец

5 минут назад
Он разбил машину жены, т.е. свою. И не мерседес, а фольксваген, и никакой массовой драки и в помине не было, его просто пытались успокоить. КТО ЖЕ ПРИДУМЫВАЕТ ЭТИ ТЕКСТЫ? ЧТОБЫ ХАЙПА БОЛЬШЕ БЫЛО?
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Елена

7 минут назад
Только я вижу не Рено, а Пежо?
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Кошмар

7 минут назад
Кошмар
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Он там

7 минут назад
мертвецки пьяный был, как он ещё педали различал.
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спиртовик

8 минут назад
...?, руки марать не хотели об этилового героя
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.

9 минут назад
действительно как так можно было набухаться, чтобы свою собственную тачку колотить
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