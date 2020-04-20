47 минут назад
Дебош, автотаран и драку в 28-м микрорайоне записала камера наблюдения
Вечером 19 апреля во дворе дома №14 по улице Мистюкова дебошир разнес автомобиль «Рено», а затем протаранил его на своем минивэне «Мерседес». Действия дебошира и попытки его успокоить записала камера уличного наблюдения.
Затем на улицу выходят владелец «Рено» и его жена. Женщина бросает оторованные от машины детали в лицо дебошира, начинается драка. На улицу высыпали жильцы дома, буйного водителя «Мерседеса» успокоили и посадили на лавочке. Мужчины не унимался: он бросался на людей и колотил свою машину. К этому моменту во двор прибыли полицейские.
- Вчера вечером от граждан поступил сигнал о неадекватном поведении мужчины, находящегося во дворе дома на улице Мистюкова. На место вызова прибыл наряд полиции. Сейчас проводится проверка и выясняются все обстоятельства происшествия, в том числе и то, что стало причиной выходки мужчины, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.
Город48 шняга
Тишина
Город48 шляпа
Васяня
очевидец
Елена
Кошмар
Он там
спиртовик
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