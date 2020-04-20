Дебош, автотаран и драку в 28-м микрорайоне записала камера наблюдения

Вечером 19 апреля во дворе дома №14 по улице Мистюкова дебошир разнес автомобиль «Рено», а затем протаранил его на своем минивэне «Мерседес». Действия дебошира и попытки его успокоить записала камера уличного наблюдения.

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Шумный вечер во дворе дома №14 по улице Мистюкова начался в 22.30. Судя по записи камеры, во двор заезжает минивэн «Мерседес», его водитель заходит в подъезд, потом возвращается на улицу и начинает в буквальном смысле слова крушить припаркованный автомобиль «Рено». Мужчина сбивает ногами боковые зеркала, забирается в салон отрывает какие-то детали и возвращается к своему «Мерседесу». Через несколько минут на улицу вышел хозяин припаркованного рядом с «Рено» автомобиля. В этот момент дебошир таранит своим «Мерседесом» «Рено», едва не задавив постороннего человека.



Затем на улицу выходят владелец «Рено» и его жена. Женщина бросает оторованные от машины детали в лицо дебошира, начинается драка. На улицу высыпали жильцы дома, буйного водителя «Мерседеса» успокоили и посадили на лавочке. Мужчины не унимался: он бросался на людей и колотил свою машину. К этому моменту во двор прибыли полицейские.



- Вчера вечером от граждан поступил сигнал о неадекватном поведении мужчины, находящегося во дворе дома на улице Мистюкова. На место вызова прибыл наряд полиции. Сейчас проводится проверка и выясняются все обстоятельства происшествия, в том числе и то, что стало причиной выходки мужчины, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области.

