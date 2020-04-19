К концу дня дня 18 апреля в Липецкой области выдано больше 72 000 цифровых пропусков

Большинство из них выданы для поездок на дачу и доставки товаров первой необходимости.

К концу дня 18 апреля жителям Липецка, Ельца, Задонска и Чаплыгина, городов в которых с 17 апреля действует уведомительная система выхода на улицу, выдано 72 748 цифровых пропусков. Большинство из них - для поездок на дачу и доставку товаров первой необходимости.Отказано в выдаче пропусков 1307 раз.- С утра 19 апреля обращений за пропусками в три раза меньше чем накануне. Среднее время ожидания в очереди оператора пропускной системы - всего 30 секунд, - сообщили в администрации Липецкой области.Введение пропускной системы в администрации области мотивируют неблагоприятной эпидемиологической обстановкой: в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине находятся основные очаги распространения коронавирусной инфекции и есть предпосылки к резкому росту заболеваемости.Чтобы получить пропуск необходимо позвонить по бесплатному номеру: 8-800-450-48-58, ввести в телефоне дату рождения в формате «ДДММГГГГ» и последние четыре цифры номера паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Затем указать цель получения цифрового кода. При звонке с мобильного телефона в ответ придёт смс с кодом пропуска. При звонке со стационарного телефона — код будет дважды продиктован автоинформатором.

Также пропуск можно получить с помощью мобильного приложения «Липецкая область» (доступно в магазинах AppStore и Google Play).

Пропуск необходимо получать для посещения отдаленного магазина или аптеки, банка, почты, госучреждения, посещение медицинского или ветеринарного учреждения, поездки на дачу или доставки продуктов недееспособным родственникам, получения бытовых услуг (парикмахерские, химчистки и т.д.).

Пропуск не нужен для выноса мусора, выгуливания собаки в пределах 100 метров от дома, посещения ближайших к дому магазина или аптеки. Кроме того, без пропуска в будние дни могут обходится сотрудники работающих предприятий если у них есть справка с места работы.

Разъяснения по принципам действия пропускной системы можно найти на нашем сайте , или сайте администрации Липецкой области .