УГИБДД по Липецкой области просит не затягивать с оплатой штрафов

И напоминает, что потом будет в два раза дороже, а автомобиль могут забрать.

Липецкая Госавтоинспекция напоминает, что водители, не оплатившие штраф вовремя, могут заплатить вдвое больше, а автомобиль или имущество могут арестовать.



Для оплаты нарушителем административного законодательством предусмотрено шестьдесят дней. В противном случае его сумма удваивается. Кроме того, должника суд может арестовать на срок до пятнадцати суток либо привлечь к обязательным работам на срок до пятидесяти часов.



В то же время, если нарушитель оплатит штраф в течение двадцати дней со дня вынесения постановления об административном правонарушении, то он может заплатить всего половину назначенной суммы при условии, что назначен он не за грубое нарушение ПДД.



Автоинспекторы совместно с федеральной службой судебных приставов систематически проводит профилактические мероприятия, направленные на выявление должников. При несении службы инспекторы ДПС остановленных ими водителей проверяют по базе данных на предмет наличия у него просроченных штрафов. Кроме того, проверку на предмет неоплаченных штрафов автоинспекторы проводят среди автовладельцев в регистрационно-экзаменационных подразделениях.



Всего за три прошедших месяца этого года за уклонение от уплаты административного штрафа в установленный законом срок в отношении почти двух тысяч водителей возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ.



В отношении пяти правонарушителей применено наказание в виде административного ареста, тридцати одному человеку назначено наказание в виде обязательных работ, остальным – штраф в двукратном размере

неоплаченной суммы.



Липецкая Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам оплачивать штрафы вовремя и призывает водителей неукоснительно соблюдать ПДД, чтобы не иметь проблем с законом.