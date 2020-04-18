Общество

сегодня, 09:08

УГИБДД по Липецкой области просит не затягивать с оплатой штрафов

24 2385
#ГИБДД #штраф
1
УГИБДД по Липецкой области просит не затягивать с оплатой штрафов

И напоминает, что потом будет в два раза дороже, а автомобиль могут забрать.

Липецкая Госавтоинспекция напоминает, что водители, не оплатившие штраф вовремя, могут заплатить вдвое больше, а автомобиль или имущество могут арестовать.

Для оплаты нарушителем административного законодательством предусмотрено шестьдесят дней. В противном случае его сумма удваивается. Кроме того, должника суд может арестовать на срок до пятнадцати суток либо привлечь к обязательным работам на срок до пятидесяти часов.

В то же время, если нарушитель оплатит штраф в течение двадцати дней со дня вынесения постановления об административном правонарушении, то он может заплатить всего половину назначенной суммы при условии, что назначен он не за грубое нарушение ПДД.

Автоинспекторы совместно с федеральной службой судебных приставов систематически проводит профилактические мероприятия, направленные на выявление должников. При несении службы инспекторы ДПС остановленных ими водителей проверяют по базе данных на предмет наличия у него просроченных штрафов. Кроме того, проверку на предмет неоплаченных штрафов автоинспекторы проводят среди автовладельцев в регистрационно-экзаменационных подразделениях.

Всего за три прошедших месяца этого года за уклонение от уплаты административного штрафа в установленный законом срок в отношении почти двух тысяч водителей возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ.

В отношении пяти правонарушителей применено наказание в виде административного ареста, тридцати одному человеку назначено наказание в виде обязательных работ, остальным – штраф в двукратном размере
неоплаченной суммы.

Липецкая Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам оплачивать штрафы вовремя и призывает водителей неукоснительно соблюдать ПДД, чтобы не иметь проблем с законом.
24 2385
#ГИБДД #штраф
1

Комментарии (24)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Єбнулись

3 минуты назад
Время сейчас не то. Извините, мусара, после 20 лет путинского террора я вам не поверю.
ответить

Липчанка

30 минут назад
Ответ на это, не надо нарушать пдд и все у вас будет хорошо.
ответить

Житель

32 минуты назад
Каждому воздастся по делам его
ответить

Миротворец

39 минут назад
Номер акта 02 , набираешь на тел , и разговариваешь с дежурным ))) нет такого акта , это бредни очередного прапагандона !
ответить

Подскажите номер нормативного акта

41 минуту назад
по которому до 30 апреля штраф можно не платить
ответить

Злодей

43 минуты назад
Скоро настанет время и этих полицаев прировняют к полицаям второй мировой,а может быть и хуже. И вот тогда их всех поставят к стенке.
ответить

Ааа

51 минуту назад
Хрен вы заберёте, у меня юридический)
ответить

Гость

54 минуты назад
Начальника ГИБДД Области Панасовича пора заменить и желательно ,чтобы был из другого региона- ЧТОБЫ МЕНЬШЕ ПОРОСТАЛ ДРУЗЬЯМИ
ответить

Орбит

57 минут назад
Что то на сайте говном завоняло?
ответить

Я

сегодня, 09:45
По распоряжению правительства России все платежи отложены до снятия самоизоляции 30 апреля.Вы что не подчиняетесь постановлению правительства????или Липецкая ГПДД это другое государство???
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

#мэрия Липецка #кадры
Из мэрии Липецка ушел председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства

2 минуты назад

Общество
Закончено нанесение победного граффити
#ФКР
Закончено нанесение победного граффити

сегодня, 09:00

Общество
Попавшая в больницу в Пермском крае девушка не уверена, что привезла коронавирус из Липецка
#коронавирус #сидимдома
33
Попавшая в больницу в Пермском крае девушка не уверена, что привезла коронавирус из Липецка

вчера, 23:06

Общество
«Мы сами делаем санитайзер, а специальные ручки печатаем на 3D-принтере»
#ОЭЗ #Бекарт
13
«Мы сами делаем санитайзер, а специальные ручки печатаем на 3D-принтере»

вчера, 19:18

Общество
В Липецкой области сегодня к 16 часам выдали 307 тысяч цифровых пропусков
#коронавирус #цифровой пропуск
99
В Липецкой области сегодня к 16 часам выдали 307 тысяч цифровых пропусков

вчера, 18:12

Общество
В 224 храмах Липецкой области сегодня не провели предпасхальные службы
#коронавирус #Пасха
120
В 224 храмах Липецкой области сегодня не провели предпасхальные службы

вчера, 17:52

Общество