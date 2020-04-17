Общество
13 минут назад
Липчане решили остаться дома
Утренний индекс самоизоляции в городе начал расти. На улицах сегодня меньше людей, чем вчера.
По данным индекса самоизоляции «Яндекса» сегодня утром липчане решили остаться дома. Если вчера утром индекс самоизоляции в Липецке колебался между 2,3 и 2,4 баллами, то на 9 утра 17 апреля он составил 2,9 баллов. Это очень значительный рост на фоне наблюдавшегося ранее стабильного понижения индекса. Среднедневной индекс сохранился на отметке в 2,6. Это значит, что на улицах с понедельника по четверг было много людей. Для сравнения, среднесуточный индекс самоизоляции в Москве составляет 3,4 балла, а в Санкт-Петербурге – 2,7.
Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта.
Напомним, с сегодняшнего дня в связи с ужесточением режима самоизоляции выход на улицу для жителей Липецка, Ельца, Задонска и Чаплыгина возможен только после получения цифрового пропуска в Единой диспетчерской службе. Меры приняты для того, чтобы купировать рост заболеваемости коронавирусом. «Мы видим много гуляющих детей и их родителей, люди устраивают вечеринки, ездят в гости. Резко вырастает поток машин в субботу и воскресенье. Результат – рост числа заболевших. В любой момент он может стать взрывным», объяснил решение Игорь Артамонов.
В Липецкой области до 30 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. На время режима граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.
Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Его можно использовать в информационных целях для примерной оценки ситуации, но не для точных расчётов. «Если индекс такой же, как в час пик обычного будня, — значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, — это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться», уточняют авторы проекта.
Напомним, с сегодняшнего дня в связи с ужесточением режима самоизоляции выход на улицу для жителей Липецка, Ельца, Задонска и Чаплыгина возможен только после получения цифрового пропуска в Единой диспетчерской службе. Меры приняты для того, чтобы купировать рост заболеваемости коронавирусом. «Мы видим много гуляющих детей и их родителей, люди устраивают вечеринки, ездят в гости. Резко вырастает поток машин в субботу и воскресенье. Результат – рост числа заболевших. В любой момент он может стать взрывным», объяснил решение Игорь Артамонов.
В Липецкой области до 30 апреля введен режим всеобщей самоизоляции. На время режима граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если она не приостановлена. Можно выходить на улицу для покупок продуктов и товаров первой необходимости, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, выноса мусора.
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