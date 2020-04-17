Общество

33 минуты назад

«Студент сделает обзор комнаты на 360 градусов, чтобы было очевидно, что он - один»

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#коронавирус #экзамены
«Студент сделает обзор комнаты на 360 градусов, чтобы было очевидно, что он - один»

В Липецком государственном педагогическом университете готовятся к дистанционной сдаче экзаменов.

Большинство высших учебных заведений России приняли решение провести летнюю сессию в онлайн-формате на фоне пандемии коронавируса. Об этом СМИ сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

А как будут обстоять дела с экзаменами в Липецком государственном педагогическом университете имени П.П.Семенова-Тян-Шанского?

- Мы тоже примем экзамены дистанционно, - ответила на вопрос ректор вуза Нина Федина.

По словам Нины Фединой, в университете уже проходит дистанционно ликвидация студенческих академических задолженностей. Сессия начнется в мае. Госэкзамены и защиты дипломов тоже будут проводится дистанционно.

- Обычно студент тянул билет с несколькими вопросами, садился в аудитории, где преподаватель мог держать в поле зрения сразу несколько экзаменуемых. В новых условиях студент будет находиться один на один с принимающим зачет или экзамен. Перед тем, как получить билет всего с одним вопросом, студент должен с помощью ноутбука или смартфона сделать обзор своей комнаты на 360 градусов, чтобы преподавателю стало очевидно, что он - один, что на столе нет никаких дополнительных гаджетов или учебных пособий. Готовиться к сдаче экзамена он должен на глазах принимающего. Понятно, что это значительно удлинит рабочий день наших преподавателей, но иного выхода у нас нет. Для облегчения жизни студентов мы максимально лояльно будем относиться к получению зачетов автоматом, - сообщила GOROD48 ректор вуза.
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#коронавирус #экзамены

Комментарии (10)

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гость

12 секунд назад
студент сделает обзор комнаты,а через минуту в комнату войдет маманя с плакатом шпор.все это полное фуфло.
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Сергей 13

11 минут назад
Ееееееее, ))ну ты лошара!)) Всё,как обычно,не сдашь и будешь думать,как решить вопрос.
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Ееееееее

15 минут назад
молодой тупняк, я согласен маловато.......я честный человек.... Но преподаватели в вузах, деканы и прочие на 96 % взяточники и сами разрушают систему.... Бедные голодные
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Преподы

17 минут назад
Взяточники, большинство.... Причём им побарабашке на все.... Главное бабло....... А редкие экземпляры даже уже ничего не боятся.... Ездеют на машинах по 5 млн.
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молодой тупняк

18 минут назад
Ееееееее, чему радуешься?! Что мозгов нет?!
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Ееееееее

20 минут назад
Все будут списывать 100 % и преподы без бабла останутся.... Алчные сво.... чи.... Не про всех говорю конечно , но большинство....... Х....... Й..... Вам...... По идите на зарплату делопуты
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Отличник

20 минут назад
Можно будет вздрачнуть в тихоря.
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молодой тупняк

21 минуту назад
Всё! Дальше развития страны не будет! экзамен который нам навязали американцы не отменят, специалистов-разработчиков не подготавливают, высшее образование сейчас не ценится, так как очень профессий мало осталось где требуется ВО, да и устроиться даже с ВО можно только по блату, по блату даже можно устроиться и без ВО, управляют страной спортсмены, актёры и люди далёкие от народа! Не будет у нас никаких экономических рывков, а уж тем более прорывов.
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48

25 минут назад
смешной анекдот в заголовке, я даже смеялся
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Человек

28 минут назад
Безумие Фединой продолжается. Надо остановить развал ЛГПУ
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