Общество
33 минуты назад
«Студент сделает обзор комнаты на 360 градусов, чтобы было очевидно, что он - один»
9 1023
В Липецком государственном педагогическом университете готовятся к дистанционной сдаче экзаменов.
Большинство высших учебных заведений России приняли решение провести летнюю сессию в онлайн-формате на фоне пандемии коронавируса. Об этом СМИ сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
А как будут обстоять дела с экзаменами в Липецком государственном педагогическом университете имени П.П.Семенова-Тян-Шанского?
- Мы тоже примем экзамены дистанционно, - ответила на вопрос ректор вуза Нина Федина.
По словам Нины Фединой, в университете уже проходит дистанционно ликвидация студенческих академических задолженностей. Сессия начнется в мае. Госэкзамены и защиты дипломов тоже будут проводится дистанционно.
- Обычно студент тянул билет с несколькими вопросами, садился в аудитории, где преподаватель мог держать в поле зрения сразу несколько экзаменуемых. В новых условиях студент будет находиться один на один с принимающим зачет или экзамен. Перед тем, как получить билет всего с одним вопросом, студент должен с помощью ноутбука или смартфона сделать обзор своей комнаты на 360 градусов, чтобы преподавателю стало очевидно, что он - один, что на столе нет никаких дополнительных гаджетов или учебных пособий. Готовиться к сдаче экзамена он должен на глазах принимающего. Понятно, что это значительно удлинит рабочий день наших преподавателей, но иного выхода у нас нет. Для облегчения жизни студентов мы максимально лояльно будем относиться к получению зачетов автоматом, - сообщила GOROD48 ректор вуза.
А как будут обстоять дела с экзаменами в Липецком государственном педагогическом университете имени П.П.Семенова-Тян-Шанского?
- Мы тоже примем экзамены дистанционно, - ответила на вопрос ректор вуза Нина Федина.
По словам Нины Фединой, в университете уже проходит дистанционно ликвидация студенческих академических задолженностей. Сессия начнется в мае. Госэкзамены и защиты дипломов тоже будут проводится дистанционно.
- Обычно студент тянул билет с несколькими вопросами, садился в аудитории, где преподаватель мог держать в поле зрения сразу несколько экзаменуемых. В новых условиях студент будет находиться один на один с принимающим зачет или экзамен. Перед тем, как получить билет всего с одним вопросом, студент должен с помощью ноутбука или смартфона сделать обзор своей комнаты на 360 градусов, чтобы преподавателю стало очевидно, что он - один, что на столе нет никаких дополнительных гаджетов или учебных пособий. Готовиться к сдаче экзамена он должен на глазах принимающего. Понятно, что это значительно удлинит рабочий день наших преподавателей, но иного выхода у нас нет. Для облегчения жизни студентов мы максимально лояльно будем относиться к получению зачетов автоматом, - сообщила GOROD48 ректор вуза.
9 1023
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