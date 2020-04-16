Ученые допустили снижение риска заражения коронавирусом у собаководов

Организм человека, у которого есть собака, может быть лучше готов к встрече с коронавирусом. К такому выводу пришли ученые из трех итальянских университетов — Великой Греции, Миланского и католического — Святого Сердца.





Респираторный собачий коронавирус и SARS-Cov-2 имеют схожие черты в своем строении. На основе этого факта исследователи предположили, что контакт с собачьим вирусом может обеспечить частичную иммунизацию, которая защитит людей от SARS-CoV-2. Российские эксперты в беседе с «Известиями» с данным выводом согласились.



Кроме того, эксперты предположили, что часть людей могли уже наработать антитела к собачьему вирусу, и стать устойчивыми к SARS-Cov-2.

Исследователи предположили, что предшествующий контакт человека с вирусом четвероногого может обеспечить появление хотя бы частичного иммунитета к SARS-CoV-2 благодаря выработке антител к «животной» версии инфекции, сообщают «Известия» Респираторный собачий коронавирус и SARS-Cov-2 имеют схожие черты в своем строении. На основе этого факта исследователи предположили, что контакт с собачьим вирусом может обеспечить частичную иммунизацию, которая защитит людей от SARS-CoV-2. Российские эксперты в беседе с «Известиями» с данным выводом согласились.Кроме того, эксперты предположили, что часть людей могли уже наработать антитела к собачьему вирусу, и стать устойчивыми к SARS-Cov-2.