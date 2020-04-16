В России

12 минут назад

Ученые допустили снижение риска заражения коронавирусом у собаководов

69
#коронавирус
Ученые допустили снижение риска заражения коронавирусом у собаководов

Организм человека, у которого есть собака, может быть лучше готов к встрече с коронавирусом. К такому выводу пришли ученые из трех итальянских университетов — Великой Греции, Миланского и католического — Святого Сердца. 

Исследователи предположили, что предшествующий контакт человека с вирусом четвероногого может обеспечить появление хотя бы частичного иммунитета к SARS-CoV-2 благодаря выработке антител к «животной» версии инфекции, сообщают «Известия»

Респираторный собачий коронавирус и SARS-Cov-2 имеют схожие черты в своем строении. На основе этого факта исследователи предположили, что контакт с собачьим вирусом может обеспечить частичную иммунизацию, которая защитит людей от SARS-CoV-2. Российские эксперты в беседе с «Известиями» с данным выводом согласились. 

Кроме того, эксперты предположили, что часть людей могли уже наработать антитела к собачьему вирусу, и стать устойчивыми к SARS-Cov-2. 
69
#коронавирус

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

На фоне пандемии мошенники начали выманивать деньги под видом соцвыплат
#мошенничество
На фоне пандемии мошенники начали выманивать деньги под видом соцвыплат

15 минут назад

В России
Почти 3,5 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксировано за сутки в России
#коронавирус
Почти 3,5 тысяч случаев заражения коронавирусом зафиксировано за сутки в России

сегодня, 11:28

В России
Жильцы дома сдали вернувшуюся из отпуска соседку
#самоизоляция
Жильцы дома сдали вернувшуюся из отпуска соседку

сегодня, 11:21

В России
Стоматолог с коронавирусом сбегал лечить пациентов
#коронавирус #нарушение
Стоматолог с коронавирусом сбегал лечить пациентов

сегодня, 11:14

В России
В Москве не планируют раздавать продуктовые карточки
#спрос #продуктовые карточки
В Москве не планируют раздавать продуктовые карточки

сегодня, 10:50

В России
Министр экономического развития попробовал взять льготный кредит
#кредит #льготы #банк
2
Министр экономического развития попробовал взять льготный кредит

сегодня, 10:32

В России