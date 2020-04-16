Тысячу респираторов и комбинезонов передал Фонд «Милосердие» станции «скорой помощи»

Сегодня станция скорой медицинской помощи в Левобережье получила партию средств индивидуальной защиты от Новолипецкого металлургического комбината и его социального партнера – фонда «Милосердие». Это вклад предприятия в профилактику распространения коронавирусной инфекции и охрану здоровья липчан.

- Сегодня передаем станции «скорой» очередную тысячу комбинезонов и тысячу респираторов типа Uvex, - рассказала GOROD48 директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Донских. – Мы хотим, чтобы медики не беспокоились о своей безопасности. Продолжим помогать врачам по мере необходимости и дальше.Главный врач ГУЗ «Липецкая областная станция скорой медицинской помощи и медицины катастроф» Александр Игнатовский в свою очередь сообщил, что бригады «скорой» контактируют с возможными больными коронавирусной инфекцией около 20-30 раз в день, а то и чаще. При этом речь идет о жителях региона в целом. Респираторы и специальная одежда должны меняться после каждого контакта с такими пациентами.– Опыт работы с фондом НЛМК у нас первый и, как предполагаю, не последний. Это помощь своевременна и очень важна для нас. Отрадно, что руководство Новолипецкого металлургического комбината адекватно оценивает ситуацию и понимает – справиться с бедой можно только вмете. Сегодня как 70 лет назад – все для фронта, все для победы, - рассказал Александр Игнатовский.По словам Евгении Донских, 17 апреля фонд планирует передать гуманитарную помощь Елецкой городской больнице имени Семашко. Фонд ожидает поступления аппаратов ИВЛ и специальных кроватей, которые прередаст в медицинские учреждения Липецкой области.- Кроме оборудования и средств индивидуальной защиты совместно с компанией «Прогресс» мы передаем персоналу инфекционной больницы комплексные обеды, - рассказала Евгения Донских. – Зачастую, врачам и медсестрам некогда подумать о еде из-за интенсивности труда.Ранее ПАО «НЛМК» передал около 70 тысяч масок для обеспечения безопасности сотрудников органов внутренних дел. 10 тысяч респираторов от Новолипецкого комбината получили медики Липецкой областной клинической инфекционной больницы, еще 20 тысяч - другие больницы и поликлиники города. 15 тысяч респираторов вскоре направят сотрудникам и пациентам медико-санитарной части областного управления внутренних дел.В течение апреля НЛМК планирует оснастить лечебные учреждения региона 35 аппаратами искусственной вентиляции легких, 3500 противоэпидемическими костюмами, 50 концентраторами кислорода, 20 бронхоскопами, а также медицинскими кроватями и оборудованием для двух ПЦР-лабораторий.В марте комбинат оснастил свои корпоративные профилактории дополнительным оборудованием и подготовил их для возможного использования в качестве изоляторов временного размещения заболевших с легкими симптомами.