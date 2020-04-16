Война с вирусом: заболевших в мире уже больше 2 миллионов, три вакцины от COVID-19 испытывают клинически

Три вакцины от COVID-19 уже проходят клинические испытания, еще 70 разрабатываются, сообщает ВОЗ. Между тем, сама Всемирная организация здравоохранения может остаться без взносов США – об их приостановке заявили в Вашингтоне. Туристическая отрасль России недополучит 1,5 триллиона рублей. В Хорватии вандалы перепутали общественный Wi-Fi с сетями 5G и уничтожили оборудование для беспроводного интернета. Индия ищет альтернативные способы лечения коронавируса в аюрведе.

По данным Роспотребнадзора, на утро 16 апреля в мире зафиксированы 2 082 583 подтвержденных случая заражения, за сутки зараженных стало больше на 85 529 человек.



Погибли от коронавируса 134 754 человек, полностью вылечились – 515 973 человека.



США остается на первом месте по числу зараженных – здесь выявлены 644 348 случаев COVID-19. В Испании 180 659 выявленных зараженных. Италии остается третьей по количеству выявленных заболевших – 165 155 случаев. Больше 100 тысяч случаев также зафиксированы во Франции (147 863) и Германии (134 753).



В России за последние сутки зафиксированs 3448 случаев заболевания в 78 регионах. Общее число заболевших COVID-19 в России достигло 27 938 человек в 84 регионах. 232 человека умерли, выздоровели 2304 человека.



В Липецкой области 16 апреля коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 11 человек. Всего с момента начала эпидемии в Липецкой области выявлены 96 случаев заражения коронавирусом. 22 человека выздоровели, 74 находятся на лечении.



Три вакцины от CJVID-19 проходят клинические испытания



Начались клинические испытания трех вакцин от COVID-19, еще свыше 70 вакцин находятся в разработке, заявили во Всемирной организации здравоохранения. Организация поддерживает международную программу «Тестов солидарности» - в ее рамках больницы 90 стран обмениваются данными по разным видам лечения коронавируса. Также ВОЗ создала группу экспертов, которые будут изучать влияние кортикостероидов и противовоспалительных лекарств на ход лечения COVID-19.



Толпа и коронавирус: вирусологи оценили риск заражения из-за очередей в метро



Так, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии МГМУ им. Сеченова Виталий Зверев в эфире телеканала «Доктор» заявил, что больных может стать больше из-за очередей, которые образовались в московском метро 15 апреля при проверке пропусков. О том, что длинные очереди, которые образовались в московском метро, являются риском, который власти всячески пытаются избежать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РБК.



Вместе с тем, не все исследователи считают, что вчерашняя очередь спровоцирует резкий всплеск заболеваемости. По мнению главного инфекциониста федерального медико-биологического агентства Владимира Никифорова, скопление людей в метро не повлияет на распространение коронавируса в столице. Последние результаты тестирования россиян на коронавирус показывают увеличение количества бессимптомных носителей. Этот показатель может быть хорошим знаком с точки зрения стабилизации эпидемической обстановки, заключил он. Впрочем, пока медики задумываются, насколько опасной оказалась толпа у входа в метро для распространения вируса, власти организуют работу так, чтобы такие инциденты не повторялись. Возможно, в будущем проверка станет автоматической: контроль планируют перевести в автоматический режим и связать с транспортными картами Московского региона — «Тройкой» и «Стрелкой», а также социальными картами.



США отказываются платить взносы ВОЗ



Вашингтон приостановит ежегодные взносы в бюджет Всемирной организации здравоохранения – это от 400 до 500 миллионов долларов. Как заявил американский президент, организация «не справилась со своей основной обязанностью и должна понести ответственность». Заявления Вашингтона о том, что ВОЗ не получит денег американских налогоплательщиков, прозвучало, когда число жертв коронавируса среди американских граждан превысило 25 тысяч. Ранее, в 2011 году США отказались платить взносы в бюджет ЮНЕСКО, а в 2017-м урезали финансирование ООН.



Туристическая отрасль России лишится 1,5 триллионов рублей



1,5 триллиона рублей доходов недополучит туристическая сфера в первом полугодии, сообщили в федеральном агентстве по туризму. Карантин, который ограничил работу гостинично-туристской отрасли, уменьшил объемы продаж на 90%-100%. По предварительным оценкам недополученные доходы в первом полугодии могут составить около 1,5 триллионов рублей.



Интерпол раскрыл аферу с медицинскими масками



Сотрудники Интерпола совместно с властями ФРГ, Ирландии и Нидерландов смогли раскрыть преступную схему на почти 2,4 миллиона евро, сообщает пресс-служба Интерпола. Для продажи масок германским медикам мошенники из Нидерландов при помощи ирландской компании создали схему, в которой использовались взломанные электронные ящики, мошенничество с предоплатой. Так, в середине марта германские органы здравоохранения обратились к двум компаниям в Цюрихе и Гамбурге для закупки масок. «Продавцы» порекомендовали «проверенного продавца из Ирландии», тот в свою очередь пообещал установить контакт с поставщиком в Нидерландах. Германские власти в итоге заключили контракт с ирландской компанией на 1,5 миллиона масок с предоплатой в 1,5 миллиона евро – товар должны были привезти партнеры из Нидерландов. В последний момент ирландская компания сообщила, что платеж не поступил, и попросила перевести еще 880 тысяч евро поставщику. Больше заказчики ни денег, ни масок не видели. Как выяснило расследование Интерпола, мошенники создали копию сайта настоящей компании. В результате оперативной работы удалось заморозить 1,5 миллиона евро и установить ирландскую компанию. Голландские службы также отследили путь 880 тысяч евро, конечной точкой перевода которых оказался счет в Нигерии. Средства вернули в Нидерланды, местные власти их заморозили. Как заявил генеральный секретарь организации Юрген Шток, «задержанные в результате следствия люди не имели отношения к индустрии медицинской техники, а были опытными мошенниками, воспользовавшимися вспышкой COVID-19».



Коронавирус ударил по бананам



Поставки бананов на мировые рынки могут сократиться на 40%, сообщает информагентство Bloomberg. Например, Филиппины – второй поставщик бананов в мире может сократить их сбор с 4 миллионов тонн до 2,5 – сельхозработы здесь ограничили из-за карантина, и это не позволяет вовремя убрать урожай. Ведущий экспортер бананов Эквадор также столкнулся с негативными последствиями пандемии.



Хулиганы в Хорватии повредили публичный Wi-Fi



Истерия вокруг сетей 5G, которые якобы являются причиной массовым респираторными заболеваниями, продолжается. В одном из хорватских городков вандалы уничтожили новое оборудование для беспроводного интернета, думая, что это устройства сети 5G, которые связаны с коронавирусом, сообщили власти муниципалитета. Между тем, оборудование не имело отношения к новому протоколу связи – власти установили стандартное оборудование Wifi4EU для раздачи бесплатного интернета в общественных местах.



Индия ищет лечение от коронавируса в аюрведе



Министерство аюрведы, йоги и натуропатии Индии (AYUSH) собрало уже более двух тысяч рекомендации от специалистов по аюрведе и гомеопатов со всей страны, как можно использовать аюрведические средства для профилактики коронавируса. Специальная комиссия на основе этих рекомендаций разрабатывает протокол лечения, сообщает индийское издание Business Standard. Рецепты опробуют на пациентах, болеющих коронавирусом в легкой форме или переносящих его бессимптомно, а также на тех, у кого болезнь только подозревается. У сторонников аюрведы – свои аргументы: в Китае при борьбе с коронавирусом не отказывались от своих традиционных методов, в аюрведических текстах, по мнению знатоков этой системы, есть сведения о болезнях, симптомы которых очень похожи на COVID-19.



В токийском аэропорту появился отель с картонными кроватями



Аналог отеля создали в зале ожидания багажа для прибывающих в аэропорту Токио. Тут путешественники ожидают результатов тестов на коронавирус. На этот шаг местные власти пошли, чтобы инфицированные COVID-19 не заполнили близлежащие гостиницы - в Токио приземляются самолеты из США, Италии, Испании, других стран. До результатов анализа 1-2 дня путешественники остаются в аэропорту, а кровати из твердого картона используются в Японии во время различных бедствий. К ним прилагается матрас и одеяло, передает Reuters.



За нарушение изоляции австралиец отправился в тюрьму



35-летний австралиец стал первым человеком в стране, который получил реальный срок за несоблюдение правил изоляции, сообщает издание Age. Мужчина прибыл в город Перт в конце марта, и 14 дней должен был оставаться в гостинице на карантине. Но всего за четыре дня он пять раз покидал свой номер – выходил за едой и навещал свою девушку. Представители гостиницы сообщили об этом в полицию. Суд приговорил мужчину к штрафу в 2 тысячи австралийских долларов (1,2 тысячи американских долларов) и к тюремному заключению на шесть месяцев, из которых две недели - условно, а один месяц австралиец должен будет провести за решеткой.

