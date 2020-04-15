сегодня, 08:47
Под Липецком водитель «ВАЗа» сбил трех человек: среди пострадавших 10-летний мальчик
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали четыре человека.
В Краснинском районе около половины четвертого утра на автотрассе Красное – Теплое 52-летний водитель «Шевроле-Нивы» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. В аварии пострадала 69-летняя пассажирка автомобиля – с травмой ее доставили в больницу.
14 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3263 нарушения ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 28.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 3041 случай превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 6 нарушений правил парковки.
Также зафиксированы 17 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
-------/////------
затозав