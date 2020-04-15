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Под Липецком водитель «ВАЗа» сбил трех человек: среди пострадавших 10-летний мальчик

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#авария #ДТП
Под Липецком водитель «ВАЗа» сбил трех человек: среди пострадавших 10-летний мальчик

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали четыре человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 14 апреля в Грязинском районе на трассе Грязи – Добринка 27-летний водитель «ВАЗ-2114» сбил трех человек, в том числе 10-летнего мальчика. Все они получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.

 В Краснинском районе около половины четвертого утра на автотрассе Красное – Теплое 52-летний водитель «Шевроле-Нивы» не справился с управлением, съехал в кювет, и машина перевернулась. В аварии пострадала 69-летняя пассажирка автомобиля – с травмой ее доставили в больницу.

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14 апреля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3263 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 4 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 28.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 3041 случай превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 6 нарушений правил парковки.

Также зафиксированы 17 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.


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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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10 минут назад
Кто ездит на ВАЗ..тот передаст..с!!!! 100% ный!!!Хехехе...
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затозав

сегодня, 09:03
Мы на ВАЗах все епнутые.
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