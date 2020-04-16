14.04.2020 19:05
В Липецкой области похолодает
В ближайшие трое суток на погоду в Липецкой области будут влиять атмосферные фронты циклона, центр которого переместится из Скандинавии в центр Европейской территории России – пройдут небольшие дожди, возможен мокрый снег, порывы ветра будут до 21 м/сек. Среднесуточная температура составит 5-6 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ожидаются дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью составит около нуля градусов, днем ожидается от 8 до 10 градусов тепла.
День 14 апреля стал самым теплым в Липецке в 1912 году, тогда в городе было +23 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году – 6 градусов мороза.
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