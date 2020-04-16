В Липецкой области похолодает

В ближайшие трое суток на погоду в Липецкой области будут влиять атмосферные фронты циклона, центр которого переместится из Скандинавии в центр Европейской территории России – пройдут небольшие дожди, возможен мокрый снег, порывы ветра будут до 21 м/сек. Среднесуточная температура составит 5-6 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, пройдут дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 9-14 м/сек, местами порывы до 18 м/сек. Температура ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет от 6 до 11 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ожидаются дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью составит около нуля градусов, днем ожидается от 8 до 10 градусов тепла.



День 14 апреля стал самым теплым в Липецке в 1912 году, тогда в городе было +23 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году – 6 градусов мороза.

