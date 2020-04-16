Погода в Липецке

14.04.2020 19:05

В Липецкой области похолодает

5 4316
#похолодание
4
В Липецкой области похолодает

В ближайшие трое суток на погоду в Липецкой области будут влиять атмосферные фронты циклона, центр которого переместится из Скандинавии в центр Европейской территории России – пройдут небольшие дожди, возможен мокрый снег, порывы ветра будут до 21 м/сек. Среднесуточная температура составит 5-6 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы.   

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, пройдут дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 9-14 м/сек, местами порывы до 18 м/сек. Температура ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем будет от 6 до 11 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ожидаются дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью составит около нуля градусов, днем ожидается от 8 до 10 градусов тепла.  

День 14 апреля стал самым теплым в Липецке в 1912 году, тогда в городе было +23 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году – 6 градусов мороза. 
5 4316
#похолодание
4

Комментарии (5)

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Заваркина

вчера, 12:04
Классное фото! На острове ещё растут деревья и никто ещё не изуродовал пляж!
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В пипецке

вчера, 09:46
Только три состояния - грязь высохла, грязь замерзла, грязь намокла. И вечные +10 и чернь.
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Даун

14.04.2020 19:28
Вася, молодец.
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Вася

14.04.2020 19:23
Я здесь, сделал все что мог
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Даун

14.04.2020 19:21
Вася, гад,ты где? Переколдуй снег на Москву,до кучи.
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