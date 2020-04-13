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В больнице скорой медицинской помощи герметизируют двери и снимают ручки с окон

38 3870
#коронавирус
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В больнице скорой медицинской помощи герметизируют двери и снимают ручки с окон

БСМП спешно готовят под госпиталь для приема коронавирусных больных.

Как уже сообщал GOROD48, власти региона готовятся к развитию заболеваемости COVID-19 по наихудшему сценарию, а потому к 17 апреля больница скорой медицинской помощи в Липецке станет госпиталем.

- 17 апреля мы ждем приемки уже госпиталя специалистами сразу трех ведомств - Роспотребнадзора, Росздравнадзора и облздрава. К этому времени мы должны закончить перепрофилирование стационара для приема больных коронавирусной инфекцией, - сообщил GOROD48 главврач ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1» Дмитрий Павлюкевич.

В госпитале сохранится специализация по отделениям, ведь больные коронавирусом могут иметь различные иные заболевания, в том числе хронические. На первом этаже стационара создается приемно-сортировочное отделение, куда реанимобили будут свозить инфекционных больных со всего региона. Оттуда пациентов распределят по отделениям, в которых оборудуют 280 коек. Для поддержания дыхания тяжелых больных в части палат появятся аппараты ИВЛ. Сюда же будет подведен кислород (в настоящее время больница создает дополнительные запасы этого газа и оборудования для его подачи). В самих отделениях строят новые стены из гипсокартона, герметизируют двери, тем самым дополнительно зонируя помещения, а палатах с окон снимают ручки, чтобы они были наглухо закрыты по правилам изоляции больных опасным заболеванием. Все помещения предельно внимательно дезинфицируют.

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- Мы готовимся к любому сценарию развития ситуации. Тренируем персонал для работы в непривычных для нас условиях. Уже налажена связь с известной на всю Россию больницей в Коммунарке, чтобы иметь возможность получать необходимые консультации от московских инфекционистов, - говорит главврач БСМП.

Еще в клинике, где некоторое время тому назад коронавирус обнаружили у некоторых медработников и больных, с 3 апреля проводится повальное неоднократное тестирование всего персонала и всех еще находящихся на лечении липчан на COVID-19. Тех, кто чист, выписывают. Тех, чьи анализы положительны, переводят в соседнюю областную «инфекционку» - в самой БСМП, в облздраве и в областном управлении Роспотребнадзора GOROD48 не сообщили о числе таких больных.

- К 17 апреля весь наш персонал должен быть чистым в эпидемиологическом отношении, чтобы больница стала госпиталем для коронавирусных больных, - говорит Дмитрий Павлюкевич.

Кстати, передача БСМП под госпиталь обусловлена соседством с областной инфекционной больницей, что существенно упростит маршрутизацию заболевших.

- Мы видим рост больных COVID-19 в регионе, и это нехороший знак. Для меня очевидно, что липчане расслабились, высыпали на улицы. А ведь никто не знает, сколько среди тех, кто ходит в магазины и ездит в общественном транспорте контактных с заболевшими людьми. А эта инфекция очень заразна. Как показывает практика, если в семье появляется заболевший, то заболевшими можно считать и всех других ее членов. Конечно, медики собирают у заболевших сведения об их контактах, но кто знает, с кем он стоял в очереди в кассе или сидел на соседнем кресле в автобусе? Поэтому мы просим людей придерживаться режима самоизоляции, соблюдать дистанцию в магазинах или в транспорте, - сказала GOROD48 заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора областного управления Роспотребнадзора Ирина Ярковская
38 3870
#коронавирус
7

Комментарии (36)

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Как гость
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Стаду

44 секунды назад
По телеку предсказывают, что вирус будет рубить, как топор. Сидите дома и примите то, что вас имеют.
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Кэт

5 минут назад
Гость, Вы знаете, весь город не закроешь и все не будут сидеть долго взаперти. Но для тех кто прилетел из-за границы (Москвы), кто с ними контактировал, можно и построже - вплоть до электронных браслетов. Потому что вот есть информация по городу , что отдельные "особо одаренные ", которые должны сидеть на карантине, ждут прихода полиции, их отмечают, а потом они пошли в магазин. Может для таких от соцслужб организовать доставку еды. Но с ними надо строже, иначе много будет заболевших.
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123

8 минут назад
добрый ээх, точно не проводят
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V.O.

8 минут назад
Сказали бы людям правду- может меньше по улицам шоркаться стали!!)
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добрый ээх

10 минут назад
что то все больше складывается впечатление что все и все уже знают когда и сколько народу начнет косить вирус, спешно готовят,как будто уже подвозят....а улицы,дороги и подьезды жилых домов как не проводили сан обработку так и не проводят................
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!!!

12 минут назад
Хорошо ли, плохо ли, но учения , в реальных условиях, проходят успешно. И это неплохо. Не всё успели развалить.
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Гость

12 минут назад
Хм, интересно, а цыгане то же блюдят самоизоляцию, а они вообще болеют?
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Гость

16 минут назад
Уважаемые власти, ужесточите режим самоизоляции. ЧИСЛО больных с каждым днем увеличивается, закройте город, запретите выхожите на улицу без крайней необходимости! ЛЮДИ расслабились, все стали гулять и в том числе без масок! Недопустимо бездействие и пассивность! Пока принимать строгие меры изоляции!
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Гость

16 минут назад
А нахера нам в городе полиция? Чем занимаются патрули? Ничем! Ни одного предупреждения! Вот и расслабились..как будто не в России живёт заместитель Роспотребнадзора.. у нас только кнут и понимают..
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Пациент

17 минут назад
КЭТ, их там итак не было ручек на окнах. Мы лежали они были сняты.
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