Общество
сегодня, 17:07
В больнице скорой медицинской помощи герметизируют двери и снимают ручки с окон
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БСМП спешно готовят под госпиталь для приема коронавирусных больных.
Как уже сообщал GOROD48, власти региона готовятся к развитию заболеваемости COVID-19 по наихудшему сценарию, а потому к 17 апреля больница скорой медицинской помощи в Липецке станет госпиталем.
- 17 апреля мы ждем приемки уже госпиталя специалистами сразу трех ведомств - Роспотребнадзора, Росздравнадзора и облздрава. К этому времени мы должны закончить перепрофилирование стационара для приема больных коронавирусной инфекцией, - сообщил GOROD48 главврач ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1» Дмитрий Павлюкевич.
В госпитале сохранится специализация по отделениям, ведь больные коронавирусом могут иметь различные иные заболевания, в том числе хронические. На первом этаже стационара создается приемно-сортировочное отделение, куда реанимобили будут свозить инфекционных больных со всего региона. Оттуда пациентов распределят по отделениям, в которых оборудуют 280 коек. Для поддержания дыхания тяжелых больных в части палат появятся аппараты ИВЛ. Сюда же будет подведен кислород (в настоящее время больница создает дополнительные запасы этого газа и оборудования для его подачи). В самих отделениях строят новые стены из гипсокартона, герметизируют двери, тем самым дополнительно зонируя помещения, а палатах с окон снимают ручки, чтобы они были наглухо закрыты по правилам изоляции больных опасным заболеванием. Все помещения предельно внимательно дезинфицируют.
- Мы готовимся к любому сценарию развития ситуации. Тренируем персонал для работы в непривычных для нас условиях. Уже налажена связь с известной на всю Россию больницей в Коммунарке, чтобы иметь возможность получать необходимые консультации от московских инфекционистов, - говорит главврач БСМП.
Еще в клинике, где некоторое время тому назад коронавирус обнаружили у некоторых медработников и больных, с 3 апреля проводится повальное неоднократное тестирование всего персонала и всех еще находящихся на лечении липчан на COVID-19. Тех, кто чист, выписывают. Тех, чьи анализы положительны, переводят в соседнюю областную «инфекционку» - в самой БСМП, в облздраве и в областном управлении Роспотребнадзора GOROD48 не сообщили о числе таких больных.
- К 17 апреля весь наш персонал должен быть чистым в эпидемиологическом отношении, чтобы больница стала госпиталем для коронавирусных больных, - говорит Дмитрий Павлюкевич.
Кстати, передача БСМП под госпиталь обусловлена соседством с областной инфекционной больницей, что существенно упростит маршрутизацию заболевших.
- Мы видим рост больных COVID-19 в регионе, и это нехороший знак. Для меня очевидно, что липчане расслабились, высыпали на улицы. А ведь никто не знает, сколько среди тех, кто ходит в магазины и ездит в общественном транспорте контактных с заболевшими людьми. А эта инфекция очень заразна. Как показывает практика, если в семье появляется заболевший, то заболевшими можно считать и всех других ее членов. Конечно, медики собирают у заболевших сведения об их контактах, но кто знает, с кем он стоял в очереди в кассе или сидел на соседнем кресле в автобусе? Поэтому мы просим людей придерживаться режима самоизоляции, соблюдать дистанцию в магазинах или в транспорте, - сказала GOROD48 заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора областного управления Роспотребнадзора Ирина Ярковская
- 17 апреля мы ждем приемки уже госпиталя специалистами сразу трех ведомств - Роспотребнадзора, Росздравнадзора и облздрава. К этому времени мы должны закончить перепрофилирование стационара для приема больных коронавирусной инфекцией, - сообщил GOROD48 главврач ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1» Дмитрий Павлюкевич.
В госпитале сохранится специализация по отделениям, ведь больные коронавирусом могут иметь различные иные заболевания, в том числе хронические. На первом этаже стационара создается приемно-сортировочное отделение, куда реанимобили будут свозить инфекционных больных со всего региона. Оттуда пациентов распределят по отделениям, в которых оборудуют 280 коек. Для поддержания дыхания тяжелых больных в части палат появятся аппараты ИВЛ. Сюда же будет подведен кислород (в настоящее время больница создает дополнительные запасы этого газа и оборудования для его подачи). В самих отделениях строят новые стены из гипсокартона, герметизируют двери, тем самым дополнительно зонируя помещения, а палатах с окон снимают ручки, чтобы они были наглухо закрыты по правилам изоляции больных опасным заболеванием. Все помещения предельно внимательно дезинфицируют.
- Мы готовимся к любому сценарию развития ситуации. Тренируем персонал для работы в непривычных для нас условиях. Уже налажена связь с известной на всю Россию больницей в Коммунарке, чтобы иметь возможность получать необходимые консультации от московских инфекционистов, - говорит главврач БСМП.
Еще в клинике, где некоторое время тому назад коронавирус обнаружили у некоторых медработников и больных, с 3 апреля проводится повальное неоднократное тестирование всего персонала и всех еще находящихся на лечении липчан на COVID-19. Тех, кто чист, выписывают. Тех, чьи анализы положительны, переводят в соседнюю областную «инфекционку» - в самой БСМП, в облздраве и в областном управлении Роспотребнадзора GOROD48 не сообщили о числе таких больных.
- К 17 апреля весь наш персонал должен быть чистым в эпидемиологическом отношении, чтобы больница стала госпиталем для коронавирусных больных, - говорит Дмитрий Павлюкевич.
Кстати, передача БСМП под госпиталь обусловлена соседством с областной инфекционной больницей, что существенно упростит маршрутизацию заболевших.
- Мы видим рост больных COVID-19 в регионе, и это нехороший знак. Для меня очевидно, что липчане расслабились, высыпали на улицы. А ведь никто не знает, сколько среди тех, кто ходит в магазины и ездит в общественном транспорте контактных с заболевшими людьми. А эта инфекция очень заразна. Как показывает практика, если в семье появляется заболевший, то заболевшими можно считать и всех других ее членов. Конечно, медики собирают у заболевших сведения об их контактах, но кто знает, с кем он стоял в очереди в кассе или сидел на соседнем кресле в автобусе? Поэтому мы просим людей придерживаться режима самоизоляции, соблюдать дистанцию в магазинах или в транспорте, - сказала GOROD48 заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора областного управления Роспотребнадзора Ирина Ярковская
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