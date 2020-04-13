Происшествия

сегодня, 17:11

Напротив Петровского рынка столкнулись три автомобиля

4 1408
#авария #ДТП
Напротив Петровского рынка столкнулись три автомобиля

В аварии пострадала пассажирка одного из них.

Днем 13 апреля в Липецке на улице Неделина напротив Петровского рынка столкнулись автомобили «Форд», «Рено» и «Мерседес». 

Как рассказали GOROD48 очевидцы аварии, водитель автомобиля «Форд» остановился на повороте пропуская встречный поток, за ним стоял «Мерседес». В немецкий автомобиль врезался «Рено», а тот ударился в «Форд».

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В аварии пострадала пассажирка «Мерседеса».
4 1408
#авария #ДТП

Комментарии (4)

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Гость

сегодня, 17:44
А Петровский рынок то работает? Никто не знает?
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111

сегодня, 17:43
Такая пля у нас вот САМОИЗОЛЯЦИЯ
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фокс

сегодня, 17:23
Понедельник, тринадцатое, хорошо, что не пятница
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Нормальным водителям

сегодня, 17:23
ОСТОРОЖНО! На дорогах мы, мы неадекватные сумасшедшие КОЛХОЗНЫЕ ДЕБИЛЫ с иносранью ТУПОЙ головной башки на кредитных иновысранных гробах, на которых люди на Грантах смотрят как на дебильное ГАВНО!
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