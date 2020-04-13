Напротив Петровского рынка столкнулись три автомобиля

В аварии пострадала пассажирка одного из них.



Днем 13 апреля в Липецке на улице Неделина напротив Петровского рынка столкнулись автомобили «Форд», «Рено» и «Мерседес».Как рассказали GOROD48 очевидцы аварии, водитель автомобиля «Форд» остановился на повороте пропуская встречный поток, за ним стоял «Мерседес». В немецкий автомобиль врезался «Рено», а тот ударился в «Форд».В аварии пострадала пассажирка «Мерседеса».