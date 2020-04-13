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вчера, 14:34

В инфекционной больнице с подозрением на выделение коронавируса находятся 83 человека

59 10299
#коронавирус
7
В инфекционной больнице с подозрением на выделение коронавируса находятся 83 человека
По состоянию на два часа дня 12 апреля в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся 53 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция», 83 человека находятся в больнице с подозрением на выделение вируса.

В обсерваторе Данкова находятся семь человек. Они здоровы.

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 566 человек. Все они здоровы.
59 10299
#коронавирус
7

Комментарии (59)

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Сталин-психиатр.

19 минут назад
Всё, конечно, под контролем как обычно?)) Ну-ну)))
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MASOK.NET

20 минут назад
Подозреваю подозреваемые так и останутся подозреваемыми , пока сами не самоизлечатся
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Гость

27 минут назад
Бла, бла, бла, город48 это уже давно неактуально, напишите лучше, как все забили на муру в уши, и работать начали так как жрать нечего
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Лялечке

29 минут назад
Конечно специально, а ты думаешь почему из всех стран только Россия возвращает своих туристов из-за рубежа? Остальные страны закрыты на въезд абсолютно для всех! Кто не успел тот опоздал
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Бим

31 минуту назад
Ватник, не боись, с мокротой - не короновирус. При ковиде сухой кашель
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Лялечка

32 минуты назад
Так и будет у нас расти число заболевших, если все на одном этажи и те у кого есть короновирус и те у кого под подозрением не понимаю почему такая халатность их , что намеренно заражают или я что то не понимаю?
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Хмельник

вчера, 23:34
Приходите к нам за антивирусным пивом ) мы работаем у нас все хорошо)
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Ватник

вчера, 23:32
Сегодня в магните мужик стоял чихал с мокротой на фрукты ... все нормально все здоровы)
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Бийский Дед

вчера, 23:30
Горожанин, я знаю)))
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Знаю

вчера, 23:15
Перри мейсон, в разгар эпидемии так могли сделать чтоб привлечь клиентов, иначе путёвки вообще пропадут , с поршивой овцы хоть клок
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