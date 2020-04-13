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вчера, 14:34
В инфекционной больнице с подозрением на выделение коронавируса находятся 83 человека
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По состоянию на два часа дня 12 апреля в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся 53 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция», 83 человека находятся в больнице с подозрением на выделение вируса.
В обсерваторе Данкова находятся семь человек. Они здоровы.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 566 человек. Все они здоровы.
В обсерваторе Данкова находятся семь человек. Они здоровы.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 566 человек. Все они здоровы.
59 10299
Сталин-психиатр.
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