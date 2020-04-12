сегодня, 11:05
Липчане вернулись в Россию из Таиланда и Украины
Столичный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подсчитал, откуда прилетают жители регионов Центрального Федерального округа.
Наши туристы вернулись из 49 стран. Подавляющее число липчан в указанный период вернулись из Таиланда и Украины: 112 (16,3%) и 55 (8,01%) соответственно. Также жители Липецкой области прибывали в Россию из Доминиканской Республики (42 человека или 6,11% от общего числа вернувшихся), из Кубы (41 человек, 5,97%) и Абхазии (28 человек, 4,08%).
Украина и Таиланд, по данным московского штаба, самые популярные направления у жителей регионов Центрального Черноземья. Так, из этих стран в Белгородскую область вернулись 205 человек, в Воронежскую область – 444 человека, в Курскую – 114 человек, в Тамбовскую – 104 человека. Кроме того, туристы из регионов Центрального Черноземья возвращались в Россию из Турции, Армении и ОАЭ.
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