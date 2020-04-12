Общество

сегодня, 11:05

Липчане вернулись в Россию из Таиланда и Украины

53 4883
#туризм
4
Липчане вернулись в Россию из Таиланда и Украины

Столичный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подсчитал, откуда прилетают жители регионов Центрального Федерального округа.

В период с 24 марта по 6 апреля в регионы ЦФО прибыли 13 778 человек из 77 стран, сообщает официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом. Среди прибывших – 687 жителей Липецкой области.

JQK2bdfsN1w.jpg

Наши туристы вернулись из 49 стран. Подавляющее число липчан в указанный период вернулись из Таиланда и Украины: 112 (16,3%) и 55 (8,01%) соответственно. Также жители Липецкой области прибывали в Россию из Доминиканской Республики (42 человека или 6,11% от общего числа вернувшихся), из Кубы (41 человек, 5,97%) и Абхазии (28 человек, 4,08%).

Украина и Таиланд, по данным московского штаба, самые популярные направления у жителей регионов Центрального Черноземья. Так, из этих стран в Белгородскую область вернулись 205 человек, в Воронежскую область – 444 человека, в Курскую – 114 человек, в Тамбовскую – 104 человека. Кроме того, туристы из регионов Центрального Черноземья возвращались в Россию из Турции, Армении и ОАЭ.
53 4883
#туризм
4

Комментарии (53)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Издеваюсь над паникерами

8 минут назад
Для издеваюсь над паникерами, ты всегда будешь в пролете. И жить будешь хуже, и проживешь меньше. Потому что думать не умеешь, только бояться.
ответить

Gost

10 минут назад
Гость, должно быть самосознание и ни кого контролировать не нужно. Но нашим все по. Все думают, что это его не коснется.
ответить

Ирина

11 минут назад
О какое счастье,зачем они нам нужны,чтоб заразу разносить.Я с февраля дома сижу и из за тех кто сьездил отдохнуть теперь все страдают.Их всех на карантин под ключ сажать надо а не свободно в квартиру.
ответить

Ответ для

11 минут назад
Издеваюсь над паникерами, ты не охамел ли, парниша? Нормальных, рабочих людей нищебродами называть?! Люди добросовестно работают, и не их вина, что * такими мизерными зарплатами..
ответить

Уроды

12 минут назад
Они не липчане, а мрази.
ответить

Нэд Старк

16 минут назад
Вместо того, чтобы посадить на изоляцию тысячи заразных туристов, на изоляцию посадили миллионы здоровых.
ответить

Для издеваюсь над паникерами

17 минут назад
Тех, кого ты называешь паникерами и нищебродами хотят лишь сохранить свою жизнь, а также жизнь и здоровье своих близких. А вот из-за таких как ты, которым наплевать на всех и зараза расползается по стране. Не зарекайся, умник.
ответить

Гости

18 минут назад
В новостях показывали что около 30 тысяч россиян ждут рейсы для возвращения в Россию из-за рубежа
ответить

Ирина

18 минут назад
Какого хрена?теперь цифры попрут вверх с сотнями новых случаев
ответить

Гость 2

20 минут назад
Бл-дь, мы что должны радоваться этой новости?!Нахрена их привезли, сидели бы там дальше,если в такой ситуации за границу поперлись, или их ещё пожалеть надо?? Из за таких ездунов ситуация в России ухудшается!!!Оставить там и точка!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Дома липчан украсили веточки вербы
#вербное воскресенье #сидимдома #соцсети
Дома липчан украсили веточки вербы

13 минут назад

Общество
В Липецкой области ожидается усиление ветра
#погода #ветер #предупреждение
2
В Липецкой области ожидается усиление ветра

сегодня, 10:50

Общество
В Липецкой области хотят создать детскую казачью конную дружину
#грант #проект #казаки
71
В Липецкой области хотят создать детскую казачью конную дружину

сегодня, 10:13

Общество
16% липчан используют самоизоляцию для самообразования
#образование #опрос
7
16% липчан используют самоизоляцию для самообразования

сегодня, 09:46

Общество
«Всё как полагается, только без гостей и дома»
#соцсети #самоизоляция #сидимдома
«Всё как полагается, только без гостей и дома»

сегодня, 08:45

Общество
«Помогите, мы буквально зарастаем в грязи! За много лет такое впервые!» (ФОТО)
#Мусор #вывоз мусора #благоустройство
129
«Помогите, мы буквально зарастаем в грязи! За много лет такое впервые!» (ФОТО)

вчера, 20:09

Общество