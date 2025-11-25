51-летний водитель «ВАЗа» погиб в аварии на Троицком мосту

В аварии, которая произошла сегодня днем, также пострадал 45-летний мужчина.



25 ноября около 12:22 в селе Троицкое Липецкого района столкнулись «ВАЗ-2107» и «Опель». Судя по видео с места аварии, «ВАЗ» отбросило в бетонный столб.«51-летний водитель «ВАЗа» от полученных травм скончался на месте ДТП, 45-летний водитель автомобиля «Опель» госпитализирован», — сообщает Госавтоинспекция.Движение на месте аварии частично ограничено.