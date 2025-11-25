Сегодня в Липецке: депутаты поделят деньги, богатые не ходят в отпуск, в какие города хочется уехать
Жительница Подмосковья вынесла из дома краснинской старушки ценности на полмиллиона рублей
сегодня, 16:07
51-летний водитель «ВАЗа» погиб в аварии на Троицком мосту
В аварии, которая произошла сегодня днем, также пострадал 45-летний мужчина.
«51-летний водитель «ВАЗа» от полученных травм скончался на месте ДТП, 45-летний водитель автомобиля «Опель» госпитализирован», — сообщает Госавтоинспекция.
Движение на месте аварии частично ограничено.
