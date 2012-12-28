На двух десятках улиц отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 26 ноября с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители более двух десятков улиц, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 1 на площади Заводской, №№ 100б, 102, 102б, вл. 102в, 104, 104а по улице Гагарина, №№ 3, 13, 15 по улице Островского, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 по улице Парковой, №№ 3, 5, 7, 12, 14, 16 по улице Крупской, № 3 по улице Суворова, №№ 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24/1, 26, 26а по улице невского, жители частного сектора улиц Озерной, Лермонтова, Лесопарковой, Волжской, Санитарной, Пляжной, Береговой, Леваневского, Пришвина, Новотепличной, Ягодной, Просторной, Раздольной, Новой, Ясной, Вольной, Лучистой, Совхозной.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.26 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 50, 50а по улице Юношеской, № 7 по улице Ленина, №№ 59, 61 по улице Ангарской, обесточат Елецкое шоссе, СНТ «Светлана», садоводчества «Коммунальник», «Тепличное».