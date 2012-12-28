Все новости
«Фольксваген» влетел в мотоблок: один погибший, двое раненых
Происшествия
В министерстве молодежной политики снова новая руководительница
Общество
10-летняя девочка-уникум установила ещё 4 силовых рекорда мира
Спорт
Липчанка собрала букет из 14 уголовных дел
Происшествия
51-летний водитель «ВАЗа» погиб в аварии на Троицком мосту
Происшествия
Один БПЛА сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
Сегодня в Липецке: депутаты поделят деньги, богатые не ходят в отпуск, в какие города хочется уехать
Общество
Дешево и сердито: новогоднее убранство Липецка будет таким, как обычно
Общество
Как жить за счет знакомых: липчанка за два года выманила у друзей почти 10 миллионов
Происшествия
Забытый на банкомате бумажник с деньгами владелец обнаружил пустым
Происшествия
Как жить за счет знакомых: липчанка за два года выманила у друзей почти 10 миллионов
Происшествия
В министерстве молодежной политики снова новая руководительница
Общество
Самая высокая ель Липецка установлена в микрорайоне Европейский
Общество
У администрации Липецка пока нет денег на программу «Мой двор» 2026 года
Общество
В Ельце ищут малолетних вандалов
Происшествия
В Липецке осуждены семь человек за легализацию мигрантов через фиктивные браки
Происшествия
Жительница Подмосковья вынесла из дома краснинской старушки ценности на полмиллиона рублей
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
51-летний водитель «ВАЗа» погиб в аварии на Троицком мосту
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +7
Погода в Липецке
Общество
783
сегодня, 17:30
1

На двух десятках улиц отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 26 ноября с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители более двух десятков улиц, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 1 на площади Заводской, №№ 100б, 102, 102б, вл. 102в, 104, 104а по улице Гагарина, №№ 3, 13, 15 по улице Островского, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 по улице Парковой, №№ 3, 5, 7, 12, 14, 16 по улице Крупской, № 3 по улице Суворова, №№ 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24/1, 26, 26а по улице невского, жители частного сектора улиц Озерной, Лермонтова, Лесопарковой, Волжской, Санитарной, Пляжной, Береговой, Леваневского, Пришвина, Новотепличной, Ягодной, Просторной, Раздольной, Новой, Ясной, Вольной, Лучистой, Совхозной. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

26 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 50, 50а по улице Юношеской, № 7 по улице Ленина, №№ 59, 61 по улице Ангарской, обесточат Елецкое шоссе, СНТ «Светлана», садоводчества «Коммунальник», «Тепличное». 

отключения
1
0
4
2
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
27 мкрн.
31 минуту назад
А почему почти каждый день отключают электричество вечером\ночью, да, ненадолго- 10-15 мин., но здоровья технике это не прибавляет.
Ответить
