сегодня, 17:30
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Из-за плановых ремонтных работ на сетях 26 ноября с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители более двух десятков улиц, сообщили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
26 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 50, 50а по улице Юношеской, № 7 по улице Ленина, №№ 59, 61 по улице Ангарской, обесточат Елецкое шоссе, СНТ «Светлана», садоводчества «Коммунальник», «Тепличное».
