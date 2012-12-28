Сегодня в Липецке: депутаты поделят деньги, богатые не ходят в отпуск, в какие города хочется уехать
Один БПЛА сбит ночью над Липецкой областью
Режим угрозы атаки БПЛА действовал ночью в Ельце и четырёх районах области.
Красный уровень тревоги «Угроза атаки БПЛА» вводился с двух часов ночи до шести утра в Ельце, Долгоруковском, Елецком, Измалковском и Становлянском муниципальных округах. С восьми вечера и шести утра на всей территории области действовал режим воздушной опасности.
Всего за ночь силы ПВО перехватили над акваториями Азовского и Черного морей и семью регионами страны 249 беспилотников самолетного типа, в том числе четыре над соседней с Липецкой Курской областью.
