Один БПЛА сбит ночью над Липецкой областью

Режим угрозы атаки БПЛА действовал ночью в Ельце и четырёх районах области.

Этой ночью, по данным Минбороны РФ, над Липецкой областью сбит один один беспилотник самолетного типа.Красный уровень тревоги «Угроза атаки БПЛА» вводился с двух часов ночи до шести утра в Ельце, Долгоруковском, Елецком, Измалковском и Становлянском муниципальных округах. С восьми вечера и шести утра на всей территории области действовал режим воздушной опасности.Всего за ночь силы ПВО перехватили над акваториями Азовского и Черного морей и семью регионами страны 249 беспилотников самолетного типа, в том числе четыре над соседней с Липецкой Курской областью.