509
28 минут назад
«Фольксваген» влетел в мотоблок: один погибший, двое раненых
Авария произошла в Грязях. Водителя мотоблока пытались спасти в больнице.
Еще один человек погиб накануне ночью на трассе «Дон» в Становлянском районе: 69-летнего мужчину насмерть сбил «КамАЗ».
Вечером в Липецке на проспекте Победы 31-летний водитель «Киа» совершил наезд на 34-летнего пешехода, которого с травмами госпитализировали.
