19-летний парень погиб во врезавшейся в дерево на дороге Липецк-Грязи машине
Происшествия
Липчанин выпил уксус и умер
Происшествия
На дамбе пруда нашли мертвого липчанина со ссадиной на лбу
Происшествия
Правительство Липецкой области продает недострой на реке Клязьма в Подмосковье
Общество
В Тербунскую больницу доставлена женщина с серьезными ожогами
Происшествия
«Доброе сало — добрым людям»
Общество
Деревья-убийцы: ведущего инженера УГС во второй раз судят по статье «халатность»
Происшествия
В отношении 50-летнего ельчанина возбуждено уголовное дело за погром на кладбище
Происшествия
55-летний житель Тамбовской области продал юной ельчанке поддельный iPhone
Происшествия
Лучший сварщик Липецкой области работает на НЛМК
НЛМК Live
10-летняя девочка-уникум установила ещё 4 силовых рекорда мира
Спорт
Липецкстат: в октябре в Липецкой области дорожали яйца, дешевел сахар
Экономика
Объявлен желтый уровень
Происшествия
На 25 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: депутаты поделят деньги, богатые не ходят в отпуск, в какие города хочется уехать
Общество
Липецкая вечЁрка: деревья-убийцы, продажа недостроя на Клязьме и ноябрьский урожай гороха
Общество
Один БПЛА сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
Дешево и сердито: новогоднее убранство Липецка будет таким, как обычно
Общество
«Фольксваген» влетел в мотоблок: один погибший, двое раненых
Происшествия
Объявлен отбой желтого уровня
Происшествия
Происшествия
509
28 минут назад

«Фольксваген» влетел в мотоблок: один погибший, двое раненых

Авария произошла в Грязях. Водителя мотоблока пытались спасти в больнице.

Вечером 24 ноября в Грязях на улице Лермонтова 66-летний водитель «Фольксвагена» врезался в мотоблок.  Его 35-летний водитель от полученных травм умер в больнице, а два его пассажира получили различные травмы.

Еще один человек погиб накануне ночью на трассе «Дон» в Становлянском районе: 69-летнего мужчину насмерть сбил «КамАЗ».

Вечером в Липецке на проспекте Победы 31-летний водитель «Киа» совершил наезд на 34-летнего пешехода, которого с травмами госпитализировали.

photo_2025-11-25_08-19-16(2).jpg



авария
ДТП
0
1
0
0
0

