«Фольксваген» влетел в мотоблок: один погибший, двое раненых

Авария произошла в Грязях. Водителя мотоблока пытались спасти в больнице.



Вечером 24 ноября в Грязях на улице Лермонтова 66-летний водитель «Фольксвагена» врезался в мотоблок. Его 35-летний водитель от полученных травм умер в больнице, а два его пассажира получили различные травмы.Еще один человек погиб накануне ночью на трассе «Дон» в Становлянском районе: 69-летнего мужчину насмерть сбил «КамАЗ».Вечером в Липецке на проспекте Победы 31-летний водитель «Киа» совершил наезд на 34-летнего пешехода, которого с травмами госпитализировали.