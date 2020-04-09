В России

57 минут назад

Россия готова сократить добычу нефти

134
#нефть #сделка
Россия готова сократить добычу нефти

Пока энергетики согласны на 14%-ное снижение объема экспорта.

Россия согласна сократить добычу в рамках сделки стран ОПЕК+ и других производителей нефти на 14% от уровня первого квартала 2020 года, или на 1,6 млн баррелей в сутки. Об этом ТАСС сообщил представитель Минэнерго России. На такой шаг РФ может произойти в случае пропорционального снижения других стран своей доли в общей добыче.

Ранее о возможности снижения Россией добычи нефти на 14% от уровня первого квартала 2020 года (11,3 млн барр. в сутки) писала газета "РБК" со ссылкой на свои источники. По их информации, в сделку могут войти США, Мексика, Норвегия, Канада и другие страны с общей добычей 70 млн барр. в сутки.

Страны ОПЕК+ не смогли договориться о соглашении в конце марта. С 1 апреля страны могут наращивать производство. Однако на фоне пандемии и развала сделки цены на нефть упали до многолетних минимумов. 3 апреля президент России Владимир Путин заявил о готовности страны сократить нефтедобычу при определенных условиях, напоминает «Коммерсант».

На 9 апреля запланирована встреча участников ОПЕК+ и других нефтедобывающих стран, для того чтобы договориться о совместном сокращении добычи нефти. Встреча пройдет в формате видеоконференции.
134
#нефть #сделка

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Рубль укрепляется к доллару и евро
#обвал рубля #курс валют
Рубль укрепляется к доллару и евро

39 минут назад

В России
Малышева показала домашний тест для легких
#коронавирус #тест
Малышева показала домашний тест для легких

45 минут назад

В России
16 человек пострадали при пожаре в доме престарелых
#пожар
16 человек пострадали при пожаре в доме престарелых

сегодня, 10:06

В России
ФАС опровергает информацию о согласовании повышения цен на ряд товаров
#цены #антимонопольная служба
14
ФАС опровергает информацию о согласовании повышения цен на ряд товаров

сегодня, 10:03

Общество
Губернатору пришлось самоизолироваться из-за больного подчиненного
#коронавирус #самоизоляция
Губернатору пришлось самоизолироваться из-за больного подчиненного

сегодня, 09:52

В России
В России проведено более 1 млн тестов на коронавирус
#тест #коронавирус
В России проведено более 1 млн тестов на коронавирус

сегодня, 09:47

В России