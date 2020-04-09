В России
57 минут назад
Россия готова сократить добычу нефти
Пока энергетики согласны на 14%-ное снижение объема экспорта.
Россия согласна сократить добычу в рамках сделки стран ОПЕК+ и других производителей нефти на 14% от уровня первого квартала 2020 года, или на 1,6 млн баррелей в сутки. Об этом ТАСС сообщил представитель Минэнерго России. На такой шаг РФ может произойти в случае пропорционального снижения других стран своей доли в общей добыче.
Ранее о возможности снижения Россией добычи нефти на 14% от уровня первого квартала 2020 года (11,3 млн барр. в сутки) писала газета "РБК" со ссылкой на свои источники. По их информации, в сделку могут войти США, Мексика, Норвегия, Канада и другие страны с общей добычей 70 млн барр. в сутки.
Страны ОПЕК+ не смогли договориться о соглашении в конце марта. С 1 апреля страны могут наращивать производство. Однако на фоне пандемии и развала сделки цены на нефть упали до многолетних минимумов. 3 апреля президент России Владимир Путин заявил о готовности страны сократить нефтедобычу при определенных условиях, напоминает «Коммерсант».
На 9 апреля запланирована встреча участников ОПЕК+ и других нефтедобывающих стран, для того чтобы договориться о совместном сокращении добычи нефти. Встреча пройдет в формате видеоконференции.
Ранее о возможности снижения Россией добычи нефти на 14% от уровня первого квартала 2020 года (11,3 млн барр. в сутки) писала газета "РБК" со ссылкой на свои источники. По их информации, в сделку могут войти США, Мексика, Норвегия, Канада и другие страны с общей добычей 70 млн барр. в сутки.
Страны ОПЕК+ не смогли договориться о соглашении в конце марта. С 1 апреля страны могут наращивать производство. Однако на фоне пандемии и развала сделки цены на нефть упали до многолетних минимумов. 3 апреля президент России Владимир Путин заявил о готовности страны сократить нефтедобычу при определенных условиях, напоминает «Коммерсант».
На 9 апреля запланирована встреча участников ОПЕК+ и других нефтедобывающих стран, для того чтобы договориться о совместном сокращении добычи нефти. Встреча пройдет в формате видеоконференции.