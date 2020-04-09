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16 человек пострадали при пожаре в доме престарелых

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#пожар
16 человек пострадали при пожаре в доме престарелых

Названа предварительная версия причины возгорания.

По предварительным данным, причиной пожара в частном доме престарелых «Третий возраст» в Москве мог стать хлопок в котельной. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков, передает ТАСС. По его словам, в располагавшейся в цокольном этаже здания дизельной котельной произошел хлопок на площади 300 кв. м.Изначально МЧС сообщало, что предварительной причиной пожара стал электрический кабель на цокольном и первом этажах, уточняет РБК.

По данным на утро четверга, в московских больницах находятся 15 пострадавших в результате пожара в частном доме престарелых, сообщил " Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Четыре человека погибли.

"Госпитализированные - мужчины и женщины в возрасте от 66 до 90 лет. Состояние всех пострадавших оценивается как тяжелое, четверо находятся на искусственной вентиляции легких", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что у пострадавших диагностировано отравление продуктами горения, ожоги верхних дыхательных путей, ожоги тела.

Пожар произошел в частном доме престарелых «Третий возраст» на 3-й Мякининской улице вечером 8 апреля. В этом пансионате жили и лечились пожилые люди, среди которых были маломобильные. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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#пожар

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