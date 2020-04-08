Общество

сегодня, 20:02

В Липецкой области введут обязательную самоизоляцию для приезжих из регионов с высокой заболеваемостью COVID-19

33 3106
#коронавирус
1
В Липецкой области введут обязательную самоизоляцию для приезжих из регионов с высокой заболеваемостью COVID-19

Об этом глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов рассказал в обращении к жителям региона.

Как рассказал Игорь Артамонов, сегодня в Липецкой области подтверждены 18 диагнозов «Коронавирусная инфекция», из находящихся под наблюдением врачей в инфекционной больнице 54 человек, у половины, по словам губернатора, может подтвердится СOVID-19.

Так как все новые случаи коронавируснорй инфекции завезены из Москвы, администрация региона приняла решение об обязательной двухнедельной самоизоляции для всех приезжих из регионов с высокой заболеваемостью СOVID-19. 

Кроме того, в Задонском районе, где находится один из очагов инфекции, будет введен контроль над всеми въезжающими и выезжающими из него гражданами (измерение температуры, проверка документов, выяснение цели поездки).

Губернатор так же попросил попросил верующих воздержаться от посещения храмов.




33 3106
#коронавирус
1

Комментарии (34)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

чо ля пта

26 секунд назад
Ну-ну, щас бабки, мамки и прочие любители даченек набегут на патриаршую либо в донское в переполненной электричке, учитывая что автобусы все поотменяли. Запомните этот твит, черви.
ответить

Перри Мейсон

1 минуту назад
Житель, наборы для новорожденных продаются в роддомах
ответить

Обезъяна с гранатой

2 минуты назад
От светофора до светофора начитала пять машин мск, как собираются вычислять приезжих из регионов? )))
ответить

Перри Мейсон

2 минуты назад
Житель, "Сыночки и дочки", "Детский мир". "Речь о том, что открывают выгородка не то что нужно в первую очередь" Это на ваш взгляд. А на взгляд работников парикмахерских открываю то что нужно)))
ответить

Житель

5 минут назад
Перри Мейсон, где в сетевых вы видели набор для новорождённых? Питание, бутылочки и все? А у работодателя мы спрашивали и заявление с жалобой написали. Речь о том, что открывают выгородка не то что нужно в первую очередь. И если в вашей семье, где 2 детей школьного возраста, где маме не платят, а Папа на заработках в Москве и его не хотят пускать в город. Что зубы на полку сложить?
ответить

3630qm

6 минут назад
Клещ, ты опять вышел на связь, экстремист хepoв?
ответить

Перри Мейсон

11 минут назад
Житель, " А вот для новорожденных на фик не нужно, не пелёнки и так далее" Этого добра в сетевых магазинах навалом. А про оплату не рабочей недели спрашивайте у работодателя
ответить

Клещ

11 минут назад
Рыбак, пя з д у й
ответить

Клещ

11 минут назад
Рыбак, пя з д у й
ответить

Житель

14 минут назад
Перри Мейсон, ну у на ведь все заросли за две не полных недели? Мой магазин, не мало важен, у нас детских товаров больше чем взрослого. Ну так нет. Мы же не питание. А вот для новорожденных на фик не нужно, не пелёнки и так далее. Зато химчистка очень важна и салоны красоты?
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

«Добрый самаритянин» из Липецка выявил и сдал прокуратуре таджикского нелегала
#Мигранты #прокуратура
16
«Добрый самаритянин» из Липецка выявил и сдал прокуратуре таджикского нелегала

сегодня, 19:16

Общество
Улицу Баумана перекроют 25 апреля
#ремонт #реконструкция #Баумана
8
Улицу Баумана перекроют 25 апреля

сегодня, 17:53

Общество
Липчане жалуются на громко поющих соседей
#самоизоляция
48
Липчане жалуются на громко поющих соседей

сегодня, 17:06

Общество
Липчане сообщили спасателям о подростках на крыше шестнадцатиэтажки
#самоизоляция
18
Липчане сообщили спасателям о подростках на крыше шестнадцатиэтажки

сегодня, 17:02

Общество
В Липецкой области увеличится количество камер фотовидеофиксации
#ПДД #камеры #фиксация
53
В Липецкой области увеличится количество камер фотовидеофиксации

сегодня, 16:13

Общество
«Коронавирус – уходи, чума и холера – приди?»
#Мусор #ЖКХ
54
«Коронавирус – уходи, чума и холера – приди?»

сегодня, 15:10

Общество