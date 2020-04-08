В Липецкой области введут обязательную самоизоляцию для приезжих из регионов с высокой заболеваемостью COVID-19

Об этом глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов рассказал в обращении к жителям региона.

Как рассказал Игорь Артамонов, сегодня в Липецкой области подтверждены 18 диагнозов «Коронавирусная инфекция», из находящихся под наблюдением врачей в инфекционной больнице 54 человек, у половины, по словам губернатора, может подтвердится СOVID-19.



Так как все новые случаи коронавируснорй инфекции завезены из Москвы, администрация региона приняла решение об обязательной двухнедельной самоизоляции для всех приезжих из регионов с высокой заболеваемостью СOVID-19.



Кроме того, в Задонском районе, где находится один из очагов инфекции, будет введен контроль над всеми въезжающими и выезжающими из него гражданами (измерение температуры, проверка документов, выяснение цели поездки).



Губернатор так же попросил попросил верующих воздержаться от посещения храмов.









