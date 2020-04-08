Общество
сегодня, 20:02
В Липецкой области введут обязательную самоизоляцию для приезжих из регионов с высокой заболеваемостью COVID-19
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Об этом глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов рассказал в обращении к жителям региона.
Как рассказал Игорь Артамонов, сегодня в Липецкой области подтверждены 18 диагнозов «Коронавирусная инфекция», из находящихся под наблюдением врачей в инфекционной больнице 54 человек, у половины, по словам губернатора, может подтвердится СOVID-19.
Так как все новые случаи коронавируснорй инфекции завезены из Москвы, администрация региона приняла решение об обязательной двухнедельной самоизоляции для всех приезжих из регионов с высокой заболеваемостью СOVID-19.
Кроме того, в Задонском районе, где находится один из очагов инфекции, будет введен контроль над всеми въезжающими и выезжающими из него гражданами (измерение температуры, проверка документов, выяснение цели поездки).
Губернатор так же попросил попросил верующих воздержаться от посещения храмов.
Так как все новые случаи коронавируснорй инфекции завезены из Москвы, администрация региона приняла решение об обязательной двухнедельной самоизоляции для всех приезжих из регионов с высокой заболеваемостью СOVID-19.
Кроме того, в Задонском районе, где находится один из очагов инфекции, будет введен контроль над всеми въезжающими и выезжающими из него гражданами (измерение температуры, проверка документов, выяснение цели поездки).
Губернатор так же попросил попросил верующих воздержаться от посещения храмов.
33 3106
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