Общество

53 минуты назад

Медикам занятым в лечении и помощи больным коронавирусной инфекцией назначены стимулирующие выплаты

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#коронавирус
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Медикам занятым в лечении и помощи больным коронавирусной инфекцией назначены стимулирующие выплаты
В соответствии с постановлением правительства России за счет средств федерального бюджета медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь больным с новой коронавирусной инфекцией, будут установлены выплаты стимулирующего характера.

Размер выплат увязан со среднемесячным доходом от трудовой деятельности за 9 месяцев 2019 года: врачам скорой медицинской помощи –  80% от среднемесячного дохода; среднему медицинскому персоналу скорой медицинской помощи в выездных бригадах – 40%; фельдшерам (медицинским сестрам) по приему вызовов скорой медицинской помощи, водителям, санитарам – 20%; врачам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь в поликлиниках – 80%; среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании первичной медико-санитарной помощи в поликлиниках, на фапах – 40% от СДТД; младшему медицинскому персоналу поликлиник – 20%; врачам стационаров – 100%; среднему медицинскому персоналу стационаров – 50%; младшему медицинскому персоналу стационаров – 30%.

- Решением главы администрации области за счет средств регионального бюджета будут обеспечены доплаты ряду работников, обеспечивающих условия для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией, но не вошедших в содержание правительственного документа: биологам клинико-диагностических лабораторий – 80% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности; водителям скорой медицинской помощи, кастеляншам и уборщикам служебных помещений в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией – 20% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности, - сообщает пресс-служба обалсьтной адиминистрации. 

Выплаты назначены с апреля этого года.
1 544
#коронавирус
1

Комментарии (1)

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Гость

31 минуту назад
врачам стационаров – 100%; среднему медицинскому персоналу стационаров – 50%; младшему медицинскому персоналу стационаров – 30%. ????? Не справедливо!!! Врач один раз в сутки видит пациента, пять раз в неделю. Медсестра находится на посту, санитары убирают помещение. Уровнять всем!
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