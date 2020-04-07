Полицейские вынесли более двух тысяч предостережений за нарушения самоизоляции

В рамках комплекса мероприятий, проводимых административными органами по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции липецкими полицейскими объявлено более 2 тысяч предостережений.



- Деятельность полицейских в условиях действующих ограничений, чаще всего связана с разъяснением жителям и гостям региона целесообразности соблюдения режима изоляции. В целях профилактики нарушений режима самоизоляции объявляются предостережения, - сообщает областное управление МВД.



Пять жителей региона привлечены к ответственности по ст. 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль».



Во всех случаях судом приняты решения о предупреждении.



- Полицейские отмечают проявление липчанами сознательности и понимания в необходимости определённых ограничительных мероприятий.



