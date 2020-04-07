Коронавирус

26 минут назад

Полицейские вынесли более двух тысяч предостережений за нарушения самоизоляции

6 644
#коронавирус #самоизоляция
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Полицейские вынесли более двух тысяч предостережений за нарушения самоизоляции
В рамках комплекса мероприятий, проводимых административными органами по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции липецкими полицейскими объявлено более 2 тысяч предостережений.

- Деятельность полицейских в условиях действующих ограничений, чаще всего  связана с разъяснением жителям и гостям региона целесообразности соблюдения режима изоляции. В целях профилактики нарушений режима самоизоляции объявляются предостережения, - сообщает областное управление МВД.

Пять жителей региона привлечены к ответственности по ст. 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль».

Во всех случаях судом приняты решения о предупреждении.

- Полицейские отмечают проявление липчанами сознательности и  понимания в необходимости определённых ограничительных мероприятий.

6 644
#коронавирус #самоизоляция
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Комментарии (6)

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в СССР такого не было

1 минуту назад
Да Уж, ..я тоже.
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Да Уж

6 минут назад
Хочу назад в СССР.
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Зато на 10 мкр

7 минут назад
рыбой из тазов и мясом с автолавки торгуют и очередь там, как за золотом и ни одного полицая.
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А можно ими подтирать???

9 минут назад
Более при нынешнем режиме эти бумаги не на что не сгодятся...
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Слава великому Путину !

9 минут назад
А где можно досрочно проголосовать за Путина???!.
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Садовод

16 минут назад
Что я кушать буду?!!! Пусть тогда вводят продуктовые карточки.. Сволочи!!!
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