Общество

сегодня, 22:11

В Тербунах женщину приговорили к сроку за неуплату алиментов

6 689
#Алименты #приставы #долги
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В Тербунах женщину приговорили к сроку за неуплату алиментов

Освободившись, дама всё равно будет должна выплатить долг.

Жительница Тербунов проведёт время за решёткой из-за злостной неуплаты алиментов.

Как сообщили в УФССП по Липецкой области, мамаша совершенно забыла о существовании несовершеннолетних детей и не выплачивала деньги на их содержание. При этом она нигде не работала и не имела постоянного источника дохода.

В качестве одной из крайних мер мировой судья Тербунского судебного участка назначил ей обязательные работы, однако дама выводов не сделала и продолжала вести прежний образ жизни.

В итоге против неё было возбуждено и уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

- Приговором Тербунского районного суда женщине было назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы.

Фото mordovmedia.ru


6 689
#Алименты #приставы #долги
1

Комментарии (6)

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Не буду платить

5 минут назад
На 6 месяцев закрыли на халявные казённые харчи и крышу над головой, красота да и только.
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Sem

24 минуты назад
Карантин и не чем себя занять? Подкачай свое тело сидя дома без упражнений, диет и химии. Убрать бока и пузо, накачать руки, пресс, спину и даже попу можно за неделю другую сидя дома и ничего не делая (исходя из личного опыта), это революция в спорте. вот сами почитайте ---- http://prees.2sms.ru
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Сергей

56 минут назад
Интересно?, у нас равноправие, за что боролись на то и напоролись. По суду можно добиться алиментов с матери, если ребёнок живёт с отцом.
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Гость

58 минут назад
Ещё как могут, например если материнских прав лишили
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Интересно?

сегодня, 22:35
а что матеря могут быть алименщицами ?
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О каг?

сегодня, 22:22
Тухлодырка налетела!,На кукан хоть не хотела!.
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