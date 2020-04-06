В Тербунах женщину приговорили к сроку за неуплату алиментов

Освободившись, дама всё равно будет должна выплатить долг.

Жительница Тербунов проведёт время за решёткой из-за злостной неуплаты алиментов.

Как сообщили в УФССП по Липецкой области, мамаша совершенно забыла о существовании несовершеннолетних детей и не выплачивала деньги на их содержание. При этом она нигде не работала и не имела постоянного источника дохода.

В качестве одной из крайних мер мировой судья Тербунского судебного участка назначил ей обязательные работы, однако дама выводов не сделала и продолжала вести прежний образ жизни.

В итоге против неё было возбуждено и уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

- Приговором Тербунского районного суда женщине было назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы.



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