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17 минут назад
Липецкая вечЁрка: восемь пациентов, нарушение запрета и назначение в мэрии
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 6 апреля.
Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Липецкой области. Большинство случаев завозные, заболевшие недавно вернулись из заграницы. Также диагноз подтвердился у липчан, ранее контактировавших с заболевшими. Известно, что работник больницы скорой медицинской помощи и два пациента учреждения госпитализированы в инфекционную больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Свыше двух сотен комментариев липчане оставили под новостью «Призыв оставаться дома не заставил верующих отказаться от посещения храмов». Несмотря на призыв сидеть дома, накануне в Задонском Рождество-Богородицком мужском монастыре при большом стечении народа прошла литургия. На службе было много пожилых людей и детей. В Епархии на нарушение запрета реагируют так: «Завтра праздник - Благовещение Пресвятой Богородицы, и я не исключаю, что люди снова пойдут в храмы - как мы можем на это повлиять?! Зачем из этого делать скандал? Народ сознательно идёт на службу».
С 6 апреля вход в общественный транспорт во всем регионе возможен только в масках. Сегодня утром GOROD48 проверил, как выполняется это распоряжение власти в Липецке. Первое впечатление - весьма успешно. На нескольких остановках города липчане в масках ждали автобусы. Многие задают резонный вопрос: где взять маски, если в аптеках их нет. Ответ на него дал мэр Ельца Евгений Боровских.
Тем временем председателем департамента градостроительства мэрии Липецка назначена Виктория Катасонова. Виктория Катасонова сменит Александра Ковалева, занимавшего этот пост с января минувшего года. К исполнению новых обязанностей Виктория Катасонова приступит с сегодняшнего дня. С 2008 года и до последнего времени трудилась в должности начальника отдела архитектуры, градостроительства и планирования территорий управления строительства и архитектуры Липецкой области.
Свыше двух сотен комментариев липчане оставили под новостью «Призыв оставаться дома не заставил верующих отказаться от посещения храмов». Несмотря на призыв сидеть дома, накануне в Задонском Рождество-Богородицком мужском монастыре при большом стечении народа прошла литургия. На службе было много пожилых людей и детей. В Епархии на нарушение запрета реагируют так: «Завтра праздник - Благовещение Пресвятой Богородицы, и я не исключаю, что люди снова пойдут в храмы - как мы можем на это повлиять?! Зачем из этого делать скандал? Народ сознательно идёт на службу».
С 6 апреля вход в общественный транспорт во всем регионе возможен только в масках. Сегодня утром GOROD48 проверил, как выполняется это распоряжение власти в Липецке. Первое впечатление - весьма успешно. На нескольких остановках города липчане в масках ждали автобусы. Многие задают резонный вопрос: где взять маски, если в аптеках их нет. Ответ на него дал мэр Ельца Евгений Боровских.
Тем временем председателем департамента градостроительства мэрии Липецка назначена Виктория Катасонова. Виктория Катасонова сменит Александра Ковалева, занимавшего этот пост с января минувшего года. К исполнению новых обязанностей Виктория Катасонова приступит с сегодняшнего дня. С 2008 года и до последнего времени трудилась в должности начальника отдела архитектуры, градостроительства и планирования территорий управления строительства и архитектуры Липецкой области.
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Олег