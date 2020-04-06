Новости в instagram

17 минут назад

Липецкая вечЁрка: восемь пациентов, нарушение запрета и назначение в мэрии

2 505
#вечёрка
Липецкая вечЁрка: восемь пациентов, нарушение запрета и назначение в мэрии

Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 6 апреля.

Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Липецкой области. Большинство случаев завозные, заболевшие недавно вернулись из заграницы. Также диагноз подтвердился у липчан, ранее контактировавших с заболевшими. Известно, что работник больницы скорой медицинской помощи и два пациента учреждения госпитализированы в инфекционную больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Свыше двух сотен комментариев липчане оставили под новостью «Призыв оставаться дома не заставил верующих отказаться от посещения храмов». Несмотря на призыв сидеть дома, накануне в Задонском Рождество-Богородицком мужском монастыре при большом стечении народа прошла литургия. На службе было много пожилых людей и детей. В Епархии на нарушение запрета реагируют так: «Завтра праздник - Благовещение Пресвятой Богородицы, и я не исключаю, что люди снова пойдут в храмы - как мы можем на это повлиять?! Зачем из этого делать скандал? Народ сознательно идёт на службу».

С 6 апреля вход в общественный транспорт во всем регионе возможен только в масках. Сегодня утром GOROD48 проверил, как выполняется это распоряжение власти в Липецке. Первое впечатление - весьма успешно. На нескольких остановках города липчане в масках ждали автобусы. Многие задают резонный вопрос: где взять маски, если в аптеках их нет. Ответ на него дал мэр Ельца Евгений Боровских.

Тем временем председателем департамента градостроительства мэрии Липецка назначена Виктория Катасонова. Виктория Катасонова сменит Александра Ковалева, занимавшего этот пост с января минувшего года. К исполнению новых обязанностей Виктория Катасонова приступит с сегодняшнего дня. С 2008 года и до последнего времени трудилась в должности начальника отдела архитектуры, градостроительства и планирования территорий управления строительства и архитектуры Липецкой области.
2 505
#вечёрка

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Фимоз головного мозга

1 минуту назад
Люди подсознательно понимают что пандемия - это фейк, сознательно раскручиваемый нечистоплотными чинушами.
ответить

Олег

9 минут назад
пусть бардели закроют! 50 умножим на 5 проституток и 1 сутенера и на доход их итого 500млн в бюджет. но их же крышуют коррумпированные менты! почему губернатору все равно? ведь был указ президента бороться с заразой!
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области загорелся локомотив поезда «Кисловодск-Санкт-Петербург»
#пожар
10
В Липецкой области загорелся локомотив поезда «Кисловодск-Санкт-Петербург»

сегодня, 18:55

Происшествия
Диагноз «Коронавирусная инфекция» подтвердился сразу у восьми жителей Липецкой области
#коронавирус
219
Диагноз «Коронавирусная инфекция» подтвердился сразу у восьми жителей Липецкой области

сегодня, 10:49

Новости в instagram
Призыв оставаться дома не заставил верующих отказаться от посещения храмов
#Коронавирус
247
Призыв оставаться дома не заставил верующих отказаться от посещения храмов

сегодня, 08:56

Новости в instagram
Жители Липецка поехали на автобусах в масках
#коронавирус #транспорт
132
Жители Липецка поехали на автобусах в масках

сегодня, 08:34

Общество
«В такую погоду я готова месяц дома сидеть!»
#снег #соцсети
5
«В такую погоду я готова месяц дома сидеть!»

сегодня, 07:55

Новости в instagram
В инфекционной больнице находятся 20 человек с подозрением на выделение вируса
#коронавирус
59
В инфекционной больнице находятся 20 человек с подозрением на выделение вируса

вчера, 14:43

Новости в instagram