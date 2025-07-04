Общество
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сегодня, 10:17
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В Липецке к сезону заготовок подешевел сахар
Итоги недели: цены.
Корзина дорогих продуктов подешевела значительнее — на 120 рублей 44 копейки.
Начался сезон заготовок и в Липецке на 10% подешевел сахар. В одном магазине килограмм продают по 56 рублей, но не больше пяти пачек.
В другом магазине сахар можно без ограничений купить по 56 рублей 99 копеек. Причем если покупать мелким оптом по пять килограммов, придется заплатить чуть дороже — 299 рублей 99 копеек.
На Центральном рынке, где продают боринский сахар, цены не изменились — 90 рублей за килограмм.
Снижение цен на сахар аналитики связывают с хорошими прогнозами на урожай в странах-производителях сахара.
Кстати, прошлым летом цены на сахар в сезон заготовок, напротив, выросли.
Цены на сахар снизились, а цены на ягоды что-то не уменьшаются. Малина даже немного подорожала.
— Наверное, ничего сегодня не куплю. Цены на рынке так выросли! — жаловалась подруге по телефону липчанка.
Возможно, из-за изобилия фруктов снизились цены на бананы. На эти заморские плоды уже мало кто смотрит.
При этом яблоки только дорожают. На Центральном рынке уже продают новый урожай. Падалицу по 100 рублей за килограмм, съемные — по 150 рублей.
На рынке появился гигантский лук «Эксибишен» по 250 рублей за килограмм. Одна головка весит около 120 граммов! Те, кто пробовал, говорят, что в нем нет горечи, луковицы сладковатые на вкус.
Картофель, цены на который еще недавно шокировали липчан, на рынке уже можно купить по 45 рублей за килограмм.
Как ни странно, но снижению цен рады не только покупатели, но и продавцы:
— Цены восстанавливаются. Дешевой картошки можно продать больше, чем дорогой. По 100 рублей ее не расхватывали!
Снижаются цены на домашних кур. Но не на Центральном рынке, а в личных хозяйствах. На рынке кур продают по 350 рублей (если сторгуетесь, можно и по 300 рублей). Домашних еще недавно привозили по 400-450 рублей, а теперь отдают рублей на 100 меньше.
— Те куры всегда считалось, что с гарантией — точно домашние, поэтому и дороже продавали. Люди сейчас в кредитах, денег мало. Приходится снижать цены, — рассказала продавец.
В магазинах чуть подешевело молоко, подсолнечное и сливочное масло.
Продавцы продолжают заниматься уловками. Крупный красный перец продают всего по 29 рублей 90 копеек. Но за 100 граммов! То есть килограмм стоит почти 300 рублей. Некоторые юристы считают, что этот фокус подпадает под статью 14.15 КоАП РФ «Нарушение правил продажи отдельных видов товаров». Статья предполагает штраф от 10 000 рублей до 30 000 рублей.
В магазинах вовсю стараются привлечь покупателей. В одном предлагают сделать покупку на сумму 600 рублей и поучаствовать в розыгрыше квартиры. В другом дарят кэшбэк в 20%.
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