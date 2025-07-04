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Общество
1871
сегодня, 10:17
22

В Липецке к сезону заготовок подешевел сахар

Итоги недели: цены.

За неделю наш набор дешевых продуктов снизился в цене на 62 рубля 83 копейки. За счет овощей и сахара.



Корзина дорогих продуктов подешевела значительнее — на 120 рублей 44 копейки.



Начался сезон заготовок и в Липецке на 10% подешевел сахар. В одном магазине килограмм продают по 56 рублей, но не больше пяти пачек.

В другом магазине сахар можно без ограничений купить по 56 рублей 99 копеек. Причем если покупать мелким оптом по пять килограммов, придется заплатить чуть дороже — 299 рублей 99 копеек.



На Центральном рынке, где продают боринский сахар, цены не изменились — 90 рублей за килограмм.

Снижение цен на сахар аналитики связывают с хорошими прогнозами на урожай в странах-производителях сахара.

Кстати, прошлым летом цены на сахар в сезон заготовок, напротив, выросли.

Цены на сахар снизились, а цены на ягоды что-то не уменьшаются. Малина даже немного подорожала.

— Наверное, ничего сегодня не куплю. Цены на рынке так выросли! — жаловалась подруге по телефону липчанка.

Возможно, из-за изобилия фруктов снизились цены на бананы. На эти заморские плоды уже мало кто смотрит.



При этом яблоки только дорожают. На Центральном рынке уже продают новый урожай. Падалицу по 100 рублей за килограмм, съемные — по 150 рублей.

На рынке появился гигантский лук «Эксибишен» по 250 рублей за килограмм. Одна головка весит около 120 граммов! Те, кто пробовал, говорят, что в нем нет горечи, луковицы сладковатые на вкус.



Картофель, цены на который еще недавно шокировали липчан, на рынке уже можно купить по 45 рублей за килограмм.



Как ни странно, но снижению цен рады не только покупатели, но и продавцы:

— Цены восстанавливаются. Дешевой картошки можно продать больше, чем дорогой. По 100 рублей ее не расхватывали!

Снижаются цены на домашних кур. Но не на Центральном рынке, а в личных хозяйствах. На рынке кур продают по 350 рублей (если сторгуетесь, можно и по 300 рублей). Домашних еще недавно привозили по 400-450 рублей, а теперь отдают рублей на 100 меньше.

— Те куры всегда считалось, что с гарантией — точно домашние, поэтому и дороже продавали. Люди сейчас в кредитах, денег мало. Приходится снижать цены, — рассказала продавец.

В магазинах чуть подешевело молоко, подсолнечное и сливочное масло.





Продавцы продолжают заниматься уловками. Крупный красный перец продают всего по 29 рублей 90 копеек. Но за 100 граммов! То есть килограмм стоит почти 300 рублей. Некоторые юристы считают, что этот фокус подпадает под статью 14.15 КоАП РФ «Нарушение правил продажи отдельных видов товаров». Статья предполагает штраф от 10 000 рублей до 30 000 рублей.



В магазинах вовсю стараются привлечь покупателей. В одном предлагают сделать покупку на сумму 600 рублей и поучаствовать в розыгрыше квартиры. В другом дарят кэшбэк в 20%.
цены
дороже/дешевле
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Комментарии (22)

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Сначала новые
дед
сегодня, 14:07
В 70-80 тых, учился в Чаплыгинской школе-интернат. Там было свое подсобное хозяйство, очень большое поле за городом, там выращивали помидоры, лук и т. д. Были еще теплицы на территории интерната. Школьники все делали сами, копали, сажали. Весь урожай шел в хранилище и столовую, все свое кушали. Вот такие были времена.
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Партработник
сегодня, 13:58
Процент отката уже долгое аремя не меняется. Вот это стабильность.
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Макрон
сегодня, 13:52
Как говорят ,сказал ,время изобилия на Западе закончилось ! Прошлые запасы у них истекают и через год - два они будут жить хуже ,чем Россия ! После распада СССР их пдкармливали Россия и Украина ,сейчас это заканчивается !
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Телевизор
26 минут назад
поменьше смотри!
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селянин
сегодня, 13:11
Уже молодую картошку подкапываем, +окрошка из холодного белого кваса, с огурчиком и укропом... Поверьте, в такую жару, ничего больше не надо, а главное, что все свое.
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Р
сегодня, 13:01
Почему бананы из за океанов стоят дешевле чем груши и местные яблоки. Потому что местные хотят дать в три дорога с людей
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Потому что
сегодня, 13:49
Местные бананы за океанами стоят дороже чем груши и привозные яблоки
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Mikl
сегодня, 13:00
Выращивать огурцы и помидоры в открытом грунте в жарких странах невозможно, только в теплицах. А вот в нашей местности овощи растут замечательно и нам не нужны ни турецкие ни азербайджанские помидоры.
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Р
сегодня, 12:47
Цены выросли в три раза за 5 лет. А зарплаты максимум на 50 процентов у кого то, а у кого то и на 20.
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Как говорят
сегодня, 12:55
В странах НАТО и ЕС - Значит не вписались в рынок.
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Во как
сегодня, 12:43
Подскажите, где сахар 56. Наоборот в чижике был 59.стал 64,99.В пятерочке был 61,99 теперь 62,99.
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Р
сегодня, 12:38
Главное философствовать и одно и тоже повторять что обманули
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Интересно
сегодня, 12:34
Сахар подешевел, а по телевизору говорят что инфляция 10 %
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