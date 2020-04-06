Общество

36 минут назад

Мэр рассказал, где взять маски

23 1947
#маски #транспорт #ателье
1
Мэр рассказал, где взять маски

С сегодняшнего дня в транспорт не пустят без маски. Но где их взять пассажирам, если в аптеках пусто?

На этот актуальный вопрос в своем Instagram ответил мэр Ельца Евгений Боровских. Глава администрации Ельца посоветовал горожанам обратиться в работающие в городе ателье. Кроме того, он просил откликнуться те швейные мастерские, которые еще не включились в работу по изготовлению масок для организаций и граждан.

- Ожидается, что с начала следующей недели некоторые предприятия нашего региона могут возобновить работу, что ожидаемо приведет к большему числу пассажиров в общественном транспорте в утренние и вечерние часы. Где приобрести маски? К сожалению, аптечные сети не могут справиться с существенно возросшим спросом на одноразовые медицинские маски. Последние несколько недель ведется работа по изготовлению масок многоразового использования и увеличению объема их пошива. К производству масок подключились городские швейные предприятия. В первую очередь снабжаются потребности служб и учреждений, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, маски в основном объеме отшиваются для них. Далее полученными средствами защиты работодатели обеспечивают своих работников, поскольку они находятся в контакте с людьми. Жители могут заказать многоразовые маски в частном порядке в швейных ателье и предприятиях города, - сообщил Евгений Боровских.

Напомним, с 6 апреля в общественный транспорт в Липецке не пустят пассажиров без масок.
23 1947
#маски #транспорт #ателье
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Комментарии (23)

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ИК-3

3 минуты назад
Пойду балду марлей обмотаю.
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Гость

3 минуты назад
Уже официально доказано, что маски не спасают от вирусов! Их должны носить ТОЛЬКО больные! Как клеймо, чтоб не заразить здоровых!
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Друггг

4 минуты назад
Хлоргекседином на водной основе только горло полоскать.
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Перри Мейсон

5 минут назад
Туса, а белые ленточки только за деньги?)))
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данковчанин

5 минут назад
За два месяца не могут решить вопрос....нужно многое что хорошее возвращать из времен социализма...это система здравоохранения, система образования, ....и удивительно как пытаются в нашей стране сделать импортозамещение без такого органа как госплан ( пусть под другим названием).....а то все про " галоши"...
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Лысый[ настоящий ]

5 минут назад
ГДЕ ВЗЯТЬ ЭТИ МАСКИ ЕСЛИ ТЫ НЕ В ЕЛЬЦЕ. И вообще мне подстричься надо. Ничего не понял
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ИК-3

7 минут назад
Понос заипал...
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Татьяна

7 минут назад
Житель города, так вирус никакие маски не задерживают. Не обольщайтесь
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Миротворец

7 минут назад
Горите в аду слуги народа!
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Не!

10 минут назад
Туса, Прокладки Путина !.
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