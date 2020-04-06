Мэр рассказал, где взять маски

С сегодняшнего дня в транспорт не пустят без маски. Но где их взять пассажирам, если в аптеках пусто?





- Ожидается, что с начала следующей недели некоторые предприятия нашего региона могут возобновить работу, что ожидаемо приведет к большему числу пассажиров в общественном транспорте в утренние и вечерние часы. Где приобрести маски? К сожалению, аптечные сети не могут справиться с существенно возросшим спросом на одноразовые медицинские маски. Последние несколько недель ведется работа по изготовлению масок многоразового использования и увеличению объема их пошива. К производству масок подключились городские швейные предприятия. В первую очередь снабжаются потребности служб и учреждений, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, маски в основном объеме отшиваются для них. Далее полученными средствами защиты работодатели обеспечивают своих работников, поскольку они находятся в контакте с людьми. Жители могут заказать многоразовые маски в частном порядке в швейных ателье и предприятиях города, - сообщил Евгений Боровских.



Напомним, с 6 апреля в общественный транспорт в Липецке На этот актуальный вопрос в своем Instagram ответил мэр Ельца Евгений Боровских. Глава администрации Ельца посоветовал горожанам обратиться в работающие в городе ателье. Кроме того, он просил откликнуться те швейные мастерские, которые еще не включились в работу по изготовлению масок для организаций и граждан.- Ожидается, что с начала следующей недели некоторые предприятия нашего региона могут возобновить работу, что ожидаемо приведет к большему числу пассажиров в общественном транспорте в утренние и вечерние часы. Где приобрести маски? К сожалению, аптечные сети не могут справиться с существенно возросшим спросом на одноразовые медицинские маски. Последние несколько недель ведется работа по изготовлению масок многоразового использования и увеличению объема их пошива. К производству масок подключились городские швейные предприятия. В первую очередь снабжаются потребности служб и учреждений, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, маски в основном объеме отшиваются для них. Далее полученными средствами защиты работодатели обеспечивают своих работников, поскольку они находятся в контакте с людьми. Жители могут заказать многоразовые маски в частном порядке в швейных ателье и предприятиях города, - сообщил Евгений Боровских.Напомним, с 6 апреля в общественный транспорт в Липецке не пустят пассажиров без масок