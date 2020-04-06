Происшествия

20 минут назад

Липчанин жил кражами решеток дождевой канализации

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#кража
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Липчанин жил кражами решеток дождевой канализации
С января по июль 2018 года в отдел полиции №7 поступил ряд заявлений о краже металлических решеток дождевой канализации. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к кражам 55-летнего мужчины. В полиции считают, что он украл 16 решеток дождевой канализации стоимостью 4 798 рублей каждая.

Общий ущерб, нанесенный городскому хозяйству, составил свыше 76 тысяч рублей.

Похищенное мужчина сдавал в скупку металла, полученные денежные средства тратил на личные нужды.

Расследование 13 уголовных дел возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» продолжается, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#кража
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7 минут назад
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