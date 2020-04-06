31 минуту назад
«В такую погоду я готова месяц дома сидеть!»
Выглянув вчера в окно, можно было смело предположить, что в Липецке не 5 апреля, а 65 февраля. В областном центре и регионе местами бушевала метель. Пользователи Instagram с юмором отнеслись к таким капризам природы.
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Апрель и снег.. Быть готовым ко всему - учит сегодня нас жизнь! Кто-то сломится под натиском «пурги», а кто-то закалится и воспрянет... Это закон «Джунглей», это закон жизни ... Всем здоровья, сил и веры во всё лучшее #сидимдома #коронавирус #оптимизмнашевсё #вера
Горожанин
и скинусь на метро