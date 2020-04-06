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31 минуту назад

«В такую погоду я готова месяц дома сидеть!»

2 705
#снег #соцсети
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Выглянув вчера в окно, можно было смело предположить, что в Липецке не 5 апреля, а 65 февраля. В областном центре и регионе местами бушевала метель. Пользователи Instagram с юмором отнеслись к таким капризам природы.

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#снегвапреле#

Публикация от OksanaMoiseeva (@oksanamoiseeva)

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Снег 5 апреля

Публикация от Дима (@__restik__)

2 705
#снег #соцсети
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Комментарии (2)

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Горожанин

18 минут назад
В такую погоду... "я и очипировать себя дам, и в инфекционный бокс положили чтоб, и отфоткать со всех сторон, чтобы у них были все данные для управления мной". А погода - супер!
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и скинусь на метро

25 минут назад
в такую погоду я и квартиру отдал Путину и пенсию мне не надо и лекарства и пусть проезд в автобусе будет 250 руб
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